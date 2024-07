La capitana del equipo nipón de gimnasia artística se retira de los JJOO por fumar y beber

La capitana del equipo japonés de gimnasia artística para estos Juegos Olímpicos de París 2024, Shoko Miyata, anunció este viernes su retirada de la convocatoria olímpica por fumar y beber pese a no tener la edad legal en el país asiático, violando el código de conducta de la federación nacional.



La Asociación Japonesa de Gimnasia (JGA, por sus siglas en inglés) celebró una rueda de prensa de emergencia este viernes en la que explicó que el pasado lunes recibieron información sobre una posible infracción del código de conducta por parte de Miyata, de 19 años y medallista de bronce en barra en los mundiales de 2022.



La edad legal para beber alcohol y fumar en Japón son 20 años.



La JGA se entrevistó este jueves con la gimnasta, que ya había regresado a Japón, y confirmaron que había fumado en Tokio entre finales de junio y este mes de julio, además de consumir alcohol en un alojamiento del Centro Nacional de Entrenamiento de la capital.



En la entrevista, Miyata explicó que estaba bajo mucha presión y acabó cometiendo las acciones comentadas.



Como resultado de la investigación, la asociación confirmó que había infringido su código de conducta, por lo que ha decidido retirar a Miyata de la inminente competición olímpica de París.



El presidente de la JGA, Naoshi Fujita, declaró en la rueda de prensa: "No es sólo responsabilidad suya, sino de toda la asociación, y queremos apoyar a Miyata para que pueda dar un nuevo paso".



La gimnasta japonesa no había aparecido en el último entrenamiento del equipo abierto a los medios de comunicación celebrado el pasado miércoles y el jefe de desarrollo de la asociación, Hikaru Tanaka, aseguró que su ausencia era debida a "ciertas razones".



Miyata es la actual campeona nacional y su baja supone un duro golpe para el equipo por las expectativas puestas en conseguir la primera medalla olímpica por equipos desde los Juegos de Tokio de 1964.



Oriunda de Kioto (oeste de Japón), la deportista ganó su primer campeonato nacional este abril y en el mes siguiente se adjudicó su tercera Copa NHK y consiguió su primer billete olímpico.



En su debut en el Campeonato Mundial de 2022, la gimnasta nipona ganó la medalla de bronce en la barra de equilibrio y consiguió un octavo puesto en el circuito completo.



La competición de gimnasia artística, una de las más populares de los Juegos de París, se celebrará del 27 de julio al 5 de agosto.

