El sistema informático de París 2024, afectado parcialmente por el fallo de Microsoft

El sistema informático de París 2024 se ha visto afectado de manera parcial por el fallo a nivel mundial de los servicios de Microsoft, confirmaron a EFE fuentes del comité organizador.



"París 2024 ha sido informada de un problema técnico global que afecta al 'software' de Microsoft. Este incidente está afectando a las actividades informáticas de París 2024", indicaron las fuentes.



El impacto está siendo "limitado" y está impidiendo, en particular, la entrega de uniformes y acreditaciones este viernes.



Tampoco funcionan servicios como la plataforma My Info, que París 2024 puso en funcionamiento esta misma semana para recopilar información útil relativa a las pruebas olímpicas y sus participantes.



La página de venta de billetes, por contra, no se ha visto afectada y "las operaciones de montaje de los sitios de París 2024 continúan normalmente, sin riesgo de retrasos", detallaron las fuentes.



La llama olímpica también mantiene su recorrido sin incidencias, con una etapa hoy en Val d’Oise.



El incidente técnico tampoco ha afectado directamente a la gestión de los aeropuertos franceses, aunque algunas de sus actividades sí se están viendo perturbadas por las dificultades en el registro de los pasajeros de algunas compañías impactadas y, sobre todo, por los retrasos de las conexiones aéreas con terminales muy afectadas en otros países, como España o Estados Unidos.



Esos problemas podrían retrasar la llegada de algunas de las delegaciones olímpicas a París, según indicó el comité organizador del evento, que comenzará el próximo 26 de julio.

