Ronald Koeman vuelve a señalar a Joan Laporta

El holandés Ronald Koeman, seleccionador de los Países Bajos y exentrenador y exjugador del Barcelona, volvió este viernes a señalar al presidente azulgrana, Joan Laporta, al que afea no respetar "a las leyendas" de la entidad catalán y advirtió sobre "la importante lesión" que sufre Frenkie de Jong.



Así lo comentó en unas declaraciones en el Club de Golf Barcelona, durante la celebración de un torneo benéfico de golf de la fundación que preside.



Preguntado sobre la posible llegada de Nico Williams, Koeman explicó que entiende el interés porque se trata de "un gran jugador", pero centró su discurso en la crítica hacia la actual directiva.



"En los últimos años, el problema del Barça ha sido que Messi está fuera, que yo estoy fuera, que Xavi está fuera y creo que lo mejor es respetar a las leyendas del club y eso es mucho más importante que luchar por un jugador", dijo.



Además recordó el neerlandés que el Barça tiene la necesidad de estar "arriba del todo" y en los últimos años no ha podido competir, algo que sucede, según su opinión, porque "la junta trabaja de una manera que no es buena".



Koeman considera que en comparación con el Real Madrid, el Barcelona sale perdiendo. "En muchas cosas, el Madrid es superior al Barça. El Barça tiene mucha gente joven como Lamine, Pedri o Gavi, pero necesita gente como Mbappé que marca las diferencias en todos los sentidos", dijo.



Admitió, en todo caso, en la calidad que tiene Lamine Yamal "a su edad", pero prefiere ser cauto y darle tiempo y tranquilidad. "Messi solo hay uno en el mundo, no vamos a ver otro en el futuro", insistió.



Koeman también señaló al Barcelona por la gestión de la lesión de Frenkie de Jong, que se lesionó antes de la Eurocopa y fue baja por un problema en el tobillo del que aún se está recuperando.



"Está preocupado por su lesión, porque es una lesión importante y hay que esperar para ver cómo sigue todo. Le deseo suerte a él y que se recupere pronto, pero no está para jugar", insistió.



El seleccionador cree que la lesión de De Jong no se ha solventado porque su compatriota jugó "partidos importantes" al final de la temporada pasada sin estar recuperado al cien por cien.



"No tenía ritmo de partido y acumuló pocos entrenamientos para jugar partidos tan importantes como ante el PSG", dijo Koeman, quien entiende que el momento era "muy importante" para el Barcelona, pero la salud de De Jong se resintió.



También habló sobre el nuevo técnico del Barcelona, Hansi Flick. Koeman dijo que "no hay un entrenador ideal" para un club como el azulgrana y por eso "es necesario tener la confianza y sentir la confianza por parte de tu presidente".



Por eso Koeman desea que Laporta "tenga paciencia" con su entrenador, porque si no es así entonces el entrenador de turno "está perdido".

