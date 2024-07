Espadas reivindica como "presidentes" a Chaves y Griñán: Serán "bienvenidos" en el PSOE"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado este jueves como "presidentes" a quienes lo fueron del PSOE federal y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes ha garantizado que son "bienvenidos" en el partido para volver a militar en el mismo tras superar la "losa" que les ha supuesto el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en el que ambos fueron condenados, al igual que otros ex altos cargos de la administración andaluza de la etapa socialista en la Junta.

Juan Espadas se ha pronunciado así durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A --máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos-- que se ha reunido este jueves en Sevilla, y cuya cita ha estado marcada por los acuerdos que ha ido adoptando en las últimas semanas el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en relación a los recursos de amparo presentados por algunos de esos ex altos cargos condenados en la conocida como 'pieza política' del caso de los ERE.

Así, la reunión del Comité Director ha comenzado con una cerrada ovación de los asistentes en homenaje a los exdirigentes socialistas cuyos recursos de amparo ha estimado parcialmente el TC en los últimos días después de que el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, que ha abierto las intervenciones en este cónclave, les haya enviado públicamente un cariñoso saludo.

El propio Juan Espadas ha explicado que la fecha elegida para celebrar esta cita --este 18 de julio-- se decidió pensando en que para entonces se acabarían de conocer, según las previsiones, las resoluciones del TC en relación a los recursos de amparo de los expresidentes Chaves y Griñán, que esperaba que fueran en la línea de la que, el pasado mes de junio, anuló la condena que se le impuso a la exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez.

El secretario general del PSOE-A ha subrayado que los fallos del TC han permitido a estos condenados dejar atrás esa "losa" del caso ERE, y ha animado a los socialistas andaluces a volver a referirse a Chaves y a Griñán como "presidentes", y a reivindicar con "orgullo" los 37 años de gestión socialista en la Junta.

Además, y unas horas después de que Manuel Chaves haya ofrecido una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en la que ha confirmado que volverá a pedir que le den de alta como militante socialista --tras dejar de serlo al hilo de su procesamiento por los ERE--, Espadas ha manifestado que estos exdirigentes socialistas "tienen los brazos abiertos para volver al PSOE de Andalucía cuando quieran". "Son bienvenidos" para "trabajar para volver a gobernar Andalucía, que es lo que vamos a hacer los socialistas en 2026", ha proclamado.

Juan Espadas ha defendido que el TC "ha hablado alto y claro" y ha demostrado que desde el PP "inventaron un relato que acabó siendo una sentencia" contra ex altos cargos del PSOE, y "construyeron una gran mentira que acabó convirtiéndose en una verdad por sentencia" que los socialistas andaluces "acatamos, pero no compartimos", y que ahora ha anulado el Constitucional restituyendo "los derechos fundamentales vulnerados a hombres y mujeres", algunos de los cuales "han pasado 18 meses en prisión", ha lamentado.

En este contexto, el líder del PSOE-A ha animado a los militantes de su partido a recuperar "la autoestima" y "la confianza" por el trabajo hecho y "sobre todo del que queda por hacer", y que sepan "distinguir" entre lo que sostenía el PP y "lo que realmente pasó".

Espadas ha puntualizado que los socialistas no están "orgullosos de que hubiera quien pudiera haber cometido irregularidades o haber malversado recursos públicos", y para ellos han reclamado que caiga "el peso de la ley", al igual que han solicitado que se devuelva "el dinero defraudado", pero ha sostenido que "eso no era lo que el PP quería ni lo que le interesaba", sino generar un "complot" contra el PSOE que gobernaba la Junta. Pero "arrierito somos y en el camino nos encontraremos", y "todo se sabrá y todo se conocerá", ha advertido el líder socialista.

El también portavoz del PSOE en el Senado ha dedicado también parte de su intervención a comentar la "coyuntura política" actual, condicionada por factores como la conformación, en el último trimestre del año pasado, del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y por las recientes elecciones europeas del 9 de junio, en las que venció el PP al PSOE, tanto a nivel nacional como en Andalucía en particular.

Espadas ha sostenido que el primer semestre de este año, hasta dichas elecciones europeas, "no ha sido fácil" y "todo ha sido cada vez más difícil, porque la derecha ha querido seguir sembrando las dudas sobre la legitimidad del Gobierno y permanentemente desacreditando" a su presidente, Pedro Sánchez.

En lo que respecta a Andalucía, el líder del PSOE-A ha apuntado que el resultado de las elecciones europeas "significó que las diferencias" que los socialistas han ido "recortando" respecto al PP-A desde las elecciones autonómicas de 2022 "no son suficientes" aún "para ganar" los comicios en esta comunidad.

Espadas ha citado la participación como uno de los elementos a tener en cuenta para explicar las derrotas socialistas, y en esa línea ha sostenido que el PSOE "no puede ganar unas elecciones con un 46% de participación en unas europeas en donde, una vez más, la movilización de la derecha" fue "muy superior a la de la izquierda".

En esa línea, ha advertido de que "no podemos permitir que la baja participación o que la ausencia de los votantes de la izquierda se asiente, porque no vamos a poder gobernar en ayuntamientos, en comunidades" como Andalucía, y "tendremos muchas dificultades para hacerlo en España si no somos capaces de que los ciudadanos de verdad valoren lo que está en juego".

Por ello, ha animado a sus compañeros socialistas a "conseguir que haya una conciencia por parte de los ciudadanos de lo que está en juego cuando gobierna la derecha como lo hace en Andalucía", que "de manera más cruda lo notan los ciudadanos en sus carnes" en lo relativo a la sanidad pública, ha abundado para aludir en ese punto a cuestiones como las elevadas listas de espera o el "desvío masivo" de recursos a la sanidad privada por parte de la Junta, según ha insistido en denunciar.

Espadas ha argumentado que la pérdida para el PSOE-A del Gobierno de la Junta tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 se explica por una "tormenta perfecta" en la que influyó "el machaque al que sometió el Gobierno de Mariano Rajoy al último Gobierno socialista" andaluz, con una "brutal restricción de recursos públicos", y la "losa" del caso de los ERE.

Ahora, en el contexto actual, el líder del PSOE-A cree que los cuadros del partido deben esforzarse en "que al ciudadano le lleguen las políticas" socialistas que pone en marcha el Gobierno de España, y en "cómo creemos que debemos mejorar o crear una alternativa" al líder del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Espadas ha animado así a los socialistas a comenzar en septiembre "una estrategia permanente en las casas del pueblo de explicación y pedagogía de lo que ha pasado aquí con las sentencias del Tribunal Constitucional e, igualmente, del balance de gestión" del PP-A en dos años con mayoría absoluta en la Junta y de "la repercusión en los servicios públicos" de los seis años de gobierno de Juanma Moreno.

Finalmente, Espadas ha señalado que las próximas elecciones andaluzas "se juegan en 38 municipios" --13 de más de 100.000 habitantes, once de la costa y 14 del interior, ha concretado-- en los que "necesitamos ganarle" al PP explicando a la ciudadanía "qué significa ahí una política de derecha o de izquierda", ha agregado antes de finalizar sentenciando que el PSOE es "el partido que debe volver a gobernar en 2026" la Junta.

