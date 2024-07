Obama cree que Biden debe reconsiderar el futuro de su candidatura, según el Post

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) ha dicho a sus círculos cercanos que el actual mandatario, Joe Biden, debe "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura, según publicó este jueves The Washington Post.



De acuerdo al rotativo capitalino, Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden "se han reducido considerablemente".



Obama ha conversado una sola vez con Biden desde el debate cara a cara con su rival republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, que encendió todas las alarmas en el Partido Demócrata.



Con quién sí ha estado en contacto Obama ha sido con la influyente dirigente demócrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, que se ha mostrado críptica en sus declaraciones públicas sobre el futuro de Biden.



De hecho, en privado, Pelosi le habría dicho a Biden que no tiene posibilidades de ganar a Trump en noviembre, según informó este jueves la CNN.



Obama parece haber expresado a círculos cercanos , según el Post, preocupación por los números que muestran las encuestas, que dan una clara victoria a Trump, y por el hecho que algunos donantes estén abandonando al presidente.



Biden se encuentra actualmente en aislamiento en su residencia de Delaware tras dar positivo por COVID-19 el miércoles, lo que le obligó a cancelar un discurso de campaña ante la organización latina UnidosUS en el crucial estado de Nevada.



En una entrevista grabada para Univisión antes de conocer su diagnóstico, el presidente reafirmó su intención de mantenerse en la contienda y rechazó los llamados de miembros de su partido, donantes y comentaristas televisivos para que ceda el testigo a un candidato más joven para enfrentarse a Trump en noviembre.



"Con la edad viene la sabiduría. Conozco la diferencia entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo. Sé lo que hay que hacer. Hemos logrado más en cuatro años para el pueblo estadounidense y la comunidad latina que cualquier otro presidente en un periodo similar", argumentó Biden en su defensa.



Esta filtración sobre las inquietudes de Obama surge en un momento de renovada presión para que Biden se retire y en el que varios medios han apuntado a que carece de respaldo entre figuras destacadas del Partido Demócrata.



Este jueves, Axios informó de que varios altos cargos demócratas creen que esta presión creciente podría convencer a Biden de abandonar la carrera presidencial, posiblemente este fin de semana.



Según filtraciones recientes a los medios, Pelosi, y los líderes demócratas del Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara, Hakeem Jeffries, conversaron en privado con Biden la semana pasada para expresarle sus preocupaciones.



Schumer y Jeffries advirtieron a Biden que su candidatura pone en peligro la actual mayoría demócrata en el Senado y dificulta la recuperación de la Cámara de Representantes, según The Washington Post.



Además, 23 legisladores demócratas (22 representantes y un senador) han solicitado públicamente que Biden ponga fin a su candidatura y pase el testigo a otro aspirante.

