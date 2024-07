"Lluvia de denuncias" por el Dreambeach: piden explicaciones a la alcaldesa de Almería

“¿Qué tiene que esconder la alcaldesa para que desde el Ayuntamiento no se proporcione toda la información que está siendo solicitada por los colectivos vecinales de El Toyo-Retamar y por la Asociación de Hostelería de Almería (Ashal) referente a todo lo que les afecta en relación al Dreambeach?”. Es la pregunta que se hace la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, que asegura entender “el oscurantismo que rodea todo lo relacionado con la celebración del macrofestival hasta el punto que han tenido que salir los empresarios a los medios de comunicación para reclamar públicamente al equipo de Gobierno la información que les niega”.

Para la concejala socialista, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el PP en el Ayuntamiento “han gestionado de forma muy torpe los pasos previos a la celebración del Dreambeach desde el minuto número uno: no se puede anunciar la ubicación de semejante evento sin contar previamente con los vecinos, no se puede negar la información a la que tienen derecho, no se puede atropellar los derechos de los vecinos de la manera que lo ha hecho la empresa cuando inició los trabajos de acondicionamiento de los terrenos sin cumplir con lo que dictaba la licencia para evitar las emisiones de polvo y han incumplido a rajatabla todo lo que prometieron a los vecinos en los sucesivos plenos a los que han asistido desde el mes de enero”.

La concejal del PSOE ha querido dejar claro que “desde el minuto número uno desde el PSOE dijimos que no nos oponíamos a la celebración del Dreambeach en nuestra ciudad, nuestra oposición se refiere a las formas de este equipo de Gobierno, a su unilateralidad, a su falta de transparencia hacia las asociaciones vecinales y colectivos empresariales y su desfachatez a la hora de hacer cumplir los preceptos que figuraban en la licencia para acondicionar los terrenos”.

Al respecto, ha revelado que “al PSOE tampoco le consta que exista autorización para los trabajos de montaje del evento, tal y como ha asegurado la Asociación ‘No al Dreambeach en El Toyo’” y anuncia que “hemos pedido copia de la misma, si existiera, al equipo de Gobierno por escrito”. Asimismo,

Finalmente, ha añadido que “es cuando menos inaudito que apenas queden 15 días para que se celebre un macrofestival que va movilizar a más de 130.000 personas en los días más fuertes de agosto en una zona especialmente turística de la ciudad, junto a las playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, y ni los vecinos ni los empresarios saben nada del dispositivo de tráfico, de limpieza, de seguridad, de los niveles de ruido previstos, ni del dispositivo de emergencias sanitarias, todo ello fuera del recinto, que va a tener un evento de esas dimensiones”.

