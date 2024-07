El nuevo Spotify Camp Nou acogerá a 104.000 aficionados y generará 347 millones anuales

El FC Barcelona prevé que el nuevo Spotify Camp Nou cuente con un aforo de 104.000 espectadores, el más grande de Europa y el quinto del mundo, y generará unos ingresos mínimos de 347 millones de euros anuales cuando esté plenamente operativo para el inicio del curso 2026-2027.



En una rueda de prensa que se celebró en el Auditori 1899, la vicepresidenta del área institucional del FC Barcelona y responsable del 'Espai Barça', Elena Fort, el director de operaciones del 'Espai Barça', Joan Centelles, y el director técnico de operaciones del 'Espai Barça', Lluís Moya, desgranaron el estado de las obras.



Los portavoces del club reafirmaron la previsión de volver a jugar en el Spotify Camp Nou en diciembre, con un aforo mínimo de 64.000 espectadores entre la primera y la segunda gradería, mientras continúe la construcción de la tercera.



Todo apunta a que el primer partido, con el 60% de capacidad, sería a finales de diciembre de 2024. El último previsto según el calendario para 2024 es un Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada decimoctava, y que se jugará el fin de semana del 21-22 de diciembre; en la jornada anterior (14-15 diciembre), el Barça también jugará en casa, en este caso ante el Leganés.



El club espera haber terminado la estructura de la tercera gradería y de la cubierta en agosto de 2025, poner en uso las salas VIP a inicio de la temporada 2025-2026 y abrir la tercera gradería al público general parcialmente a lo largo del curso, con el objetivo final de tener el estadio a pleno rendimiento para arrancar la campaña 2026-2027.



Centelles remarcó que las obras están cumpliendo con los plazos y el presupuesto previsto -hasta ahora se han gastado 342 millones de euros de los 1.071 contemplados, un 32%-, y admitió que a día de hoy el Barcelona no cuenta con la UEFA para jugar en el Spotify Camp Nou el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, a finales de enero.



Sobre el nuevo Palau Blaugrana, Centelles contó que el pabellón se encuentra "en fase de anteproyecto", ya que el modelo inicial contemplaba un aforo de 10.000 personas y el definitivo será de 15.000 días de partido y 20.000 en conciertos, pero aseguró que esta modificación "no tiene por qué incrementar el presupuesto asignado" dentro de la financiación del Espai Barça.



El responsable de operaciones del 'Espai Barça' admitió que hasta que "no baje un poco la fase fuerte de construcción" del Spotify Camp Nou no empezarán "en firme" la del Palau Blaugrana y, aunque la previsión es que ésta empiece en el segundo trimestre de 2025 y termine en el tercer trimestre de 2027, admitió que "no es seguro" que esto vaya a suceder.



Asimismo, Centellas aseguró que el Spotify Camp Nou es "la obra más fiscalizada de Cataluña", desveló que actualmente hay 1.750 trabajadores ocupándose de las obras, cantidad insuficiente: "Nos faltan trabajadores, los estamos supliendo con la colaboración de (la constructora) Limak para poder alanzar los objetivos.

