Mbappé no se opera de la nariz y arranca sus vacaciones

El francés Kylian Mbappé no se operará la nariz, tras la fractura que sufrió el pasado 17 de junio durante la Eurocopa, y arranca desde este miércoles sus vacaciones sin fecha de vuelta hasta principios de la segunda semana de agosto, por lo que no estará presente en la gira por Estados Unidos.



El nuevo futbolista del Real Madrid, presentado el martes por todo lo alto en el Santiago Bernabéu, se sometió a pruebas físicas antes de dicho acto y tras evaluar su caso los médicos del club decidieron no operarle de la fractura de nariz que sufrió hace un mes y confían en el descanso durante las vacaciones para que vuelva al 100%.



Desde aquel 17 de junio con el golpe con el austriaco Kevin Danso, Mbappé ha jugado cuatro partidos, tres de ellos con una máscara protectora y el último, frente a España en semifinales de la Eurocopa, sin máscara ante las molestias que esta le ocasionaba.



Una fractura de nariz que le impidió estar al 100% físicamente en la Eurocopa y de la que, según pudo saber EFE, desde el club establecieron que se puede recuperar sin necesidad de ser operado.



Además, el Real Madrid priorizará el descanso de Mbappé tras una larga temporada antes de que este viaje a la gira por Estados Unidos, a la que el conjunto blanco pondrá rumbo el día 28 de julio para la disputa de tres amistosos frente a Milan, Barcelona y Chelsea.



Misma decisión que el resto de futbolistas que han llegado mínimo a semifinales con sus selecciones en los torneos de verano: Dani Carvajal, Ferland Mendy Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es