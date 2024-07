Andalucía avisa de que la reforma de la Ley de Extranjería "no es la solución al problema"

La consejera andaluza de Inclusión Social, Loles López, ha afirmado este miércoles que la reforma de la Ley de Extranjería "no es la solución al problema", sino que reside en "la política migratoria" y otras cuestiones que corresponden al Gobierno de España.



En declaraciones a los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Marbella, López ha dicho que los técnicos están estudiando la información sobre la modificación de la ley, que las comunidades recibieron "la tarde antes de la Conferencia Sectorial".



La también titular de Juventud, Familias e Igualdad ha afeado al Gobierno que responsabilice a las comunidades autónomas de la situación actual.



"La reforma de la ley lo que implica es el reparto de los menores, por supuesto, pero eso no soluciona el problema", ha manifestado López.



Ha argumentado que se resuelve con las políticas migratoria y exterior, el trabajo en el país de origen, la declaración de emergencia migratoria, y la implicación de la Unión Europea, todas ellas cuestiones que corresponden al Gobierno, ha recalcado.



De todas estos asuntos "nada ha hecho" el Ejecutivo, por lo que ha pedido que "no venga ahora a buscar responsabilidades en las comunidades autónomas cuando ellos no han aparecido absolutamente para nada", ha criticado.



"Lo primero que hay que hacer es que ellos ejerzan las competencias y como son muy singulares en muchas cosas, que lo han puesto de moda, a ver si les entra la singularidad de trabajar", ha demandado la consejera.

