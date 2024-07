El Parlamento tumba la petición de Vox de suprimir subvenciones a los sindicatos

El Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles una iniciativa que solicitaba al Gobierno andaluz suprimir las subvenciones a los sindicatos, propuesta por Vox, partido que ha acusado a PP y a PSOE de usar estas ayudas "para silenciar y contentar" a estas organizaciones mientras que se incrementan los datos del paro.



La proposición no de ley, que fue rechazada por 15 votos a dos, se ha debatido en la comisión parlamentaria de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, e instaba a la Junta a que los convenios con los sindicatos no incluyan obligaciones económicas que se utilicen para otorgar subvenciones nominativas a los mismos, asegurando así su independencia financiera.



También se rechazó la petición de que el Gobierno de la Nación consulte mediante el referéndum recogido en el artículo 92 de la Constitución si los españoles quieren mantener el actual sistema de subvenciones públicas a sindicatos y patronales, o si, por el contrario, prefieren que estas organizaciones se financien con las cuotas de sus afiliados.



De esta forma, según ha explicado el diputado de Vox Juan José Bosquet, se garantizaría "la independencia" de estas organizaciones y contribuiría "a que defiendan verdaderos intereses generales de todos los trabajadores de España".



Bosquet ha lamentado que PP y PSOE hayan coincidido en defender estas ayudas a los sindicatos y lo ha achacado a que tienen el "mismo concepto" de diálogo social basado en una táctica de "silenciar y contentar a los sindicatos", algo que, en su opinión, el actual Gobierno del PP "no ha querido cambiar" respecto a como se actuaba con el PSOE.



Vox ha justificado esta iniciativa en que la "mala gestión" de los recursos y las políticas implementadas por el Gobierno de España han contribuido al empobrecimiento generalizado de la población y han profundizado las desigualdades sociales, por lo que es "evidente que se necesitan medidas urgentes para abordar estos problemas".



Ha puesto como ejemplo el caso de Castilla y León, donde el gobierno de coalición de Vox y el PP decidió eliminar "completamente" las subvenciones a los sindicatos, priorizando en su lugar "programas que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos", una medida que, en su opinión, fue respaldada por la sociedad.



El parlamentario de Vox ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "blindar" las subvenciones a los sindicatos en los presupuestos autonómicos para el 2024, de manera que abonará, como en 2023 y años anteriores, 1.2 millones de euros a UGT y 1,1 a CCOO, supuestamente "para mejorar las relaciones laborales".



La iniciativa ha generado un intenso debate entre el portavoz proponente y el parlamentario del PSOE, Gaspar Llanes, quien ha llegado a calificar la iniciativa como "disparate monumental" que hacen que Vox se sitúe como un partido que está "fuera de los avances de la humanidad, fuera de la Constitución, y de la OIT".



"No hacen más que pegar patadas al Estado Social y Democrático de Derecho y al Estado de las Autonomías", ha señalado Llanes, quien ha recordado que los sindicatos son instituciones democráticas, que forman parte de la arquitectura constitucional y que son "un pilar fundamental" en la política económica de Andalucía.



Ha señalado que Vox es una mezcla de "ultrareligiosidad y ultracarlismo" que se han anclado en el siglo XIX, y les ha pedido que se vuelvan a ese milenio "y se queden allí", a lo que el diputado de Vox le ha contestado que el PSOE está acostumbrado a "regar" con dinero público a los sindicatos para que luego se lo gasten "en fiestas y drogas".



Por parte del PP, la diputada Virginia Pérez ha lamentado la presentación de esta iniciativa porque "cuestiona" uno de los pilares institucionales, y ha advertido de que pese a que Vox quiere "demonizarlos", estas organizaciones desempeñan un papel "importantísimo" en la defensa de los trabajadores.



Ha apuntado al dirigente de Vox que las subvenciones a los sindicatos no suponen una decisión arbitraria de un Gobierno sino fruto de la aprobación de unos presupuestos, y ha recordado que esta formación apoyó las cuentas de la comunidad andaluza durante dos años.

