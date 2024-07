Gibraltar Español tildado de fascista so pretexto de torpedear el acuerdo

Y es que el “Gobierno de Gibraltar” no para de pretender poner trabas al acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea para la creación (algún día se verá) de una ZONA DE PROSPERIDAD COMPARTIDA. El titular de varios medios de comunicación no deja lugar a dudas, ya que al parecer: “El Gobierno del Peñón, decepcionado por los cánticos de «Gibraltar, español», al celebrar la Eurocopa” Más aún cuando recoge las manifestaciones del “ministro principal de la roca” Fabian Picardo: "Mezclar una victoria deportiva y el cántico que glorifica la política dictatorial de un asesino en masa como Franco y el intento de su régimen fascista de usurpar un territorio vecino, que también es una nación de la UEFA, es peor que repugnante" Palabras muy, muy duras, altisonantes, ofensivas para la historia y quienes la conocen. El Sr Fabián sigue dale que te pego con las añoranzas de una confrontación inexistente desde hace más de 40 años. Parece que se encuentra cómodo el Sr Picardo con la evocación de la titánica lucha que la “pequeña Gibraltar” libró en solitario contra el “monstruo fascista del General”. Y es así porque los intereses económicos que representa el señor ministro de la Roca casan muy mal con eso de compartir prosperidad, ya que en su sacrosanto recinto soberano los negocios de esta élite van viento en popa. -¡Compartir!, se dicen. -¿Compartir qué? Nada que produzca beneficios será compartido -¿Es que piensan en Europa y España que somos Gilis? El lema de estas elites internacionales disfrazadas de gibraltareñas es “TO-PA-MI” pronunciado en el más correcto andaluz que es posible.

El comunicado del gobierno de Gibraltar prosigue lamentando “los gritos de “Gibraltar, español”, expresados por varios jugadores de la Selección española al festejar su victoria contra Inglaterra, en Berlín.” Tacha el comunicado estas sencillas palabras: GIBRALTAR ESPAÑOL, como “políticamente discriminatorias” más aun calificándolas de “enormemente ofensivas para los gibraltareños”. ¿Sería mucho esperar del Sr Picardo que analizara las palabras escritas en el comunicado? Sin duda cada una de ellas está más que meditada, relacionando burdamente el GIBRALTAR ESPAÑOL con un “cántico que glorifica la política dictatorial de un asesino en masa como Franco” Como si desde Felipe V, allá por 1714, no hubiera quedado claro que siempre, siempre, hasta el final de los tiempos GIBRALTAR ES ESPAÑA. Otra guinda del comunicado pretende dar la vuelta a la historia calificando de “usurpación” el manifestar GIBRALTAR ESPAÑOL Que hay una usurpación es evidente. El istmo entero ha sido usurpado por Reino Unido y está usufructuado ilegalmente durante más de un siglo sin que exista acuerdo o tratado que lo legitime. Y en aras del respeto, que debe ser mutuo, calificar a Gibraltar como nación dentro de la UEFA, suena a delirio. Es muy importante que quienes gobiernan Gibraltar no engatusen a su pueblo llevándolos a creer que podrán constituir una NACION INDEPENDIENTE. Esto es lo que hacen los independentistas con una parte de los españoles que viven en Cataluña o el País Vasco. Y la verdad es que son precisamente los fascismos los que alentaron los nacionalismos para engañar a los pueblos. Exacerbando los odios mediante insultos y mentiras.

Estas manifestaciones del quienes gobiernan el Peñón se enmarcan en un estado permanente de crispación para obstaculizar cualquier acuerdo que permita crear una Zona de Prosperidad Compartida (ZPC). Saben quiénes manejan las finanzas yanitas, que no tienen los mismos intereses precisamente que el pueblo gibraltareño, que lo que se pretende en las negociaciones es resolver situaciones de la vida cotidiana, que afectan a las personas a ambos lados de la verja, dentro del respeto a los marcos legales de Reino Unido y la Unión Europea y todo ello sin tocar una coma del tratado, del único tratado, que a pesar de los más de 300 años sigue vigente. Con sus declaraciones quienes gobiernan Gibraltar pretenden insultar al pueblo español adrede para tensar el clima de las negociaciones de un simple “acuerdo”, que no tratado. La sabiduría popular sentencia aquello de “No ofende quien quiere sino quien puede”. Y un botón de muestra dos jugadores de la sección española pueden ofender al Sr Picardo y a su gobierno y sin pretenderlo. La españolidad del territorio de la roca y del istmo, que por cierto nunca fue cedido, es una verdad inevitable que debe ser asumida lo antes posible por quienes con todo el derecho viven y vivirán en Gibraltar, mientras Reino Unido no pretenda la devolución a España del gobierno (que no soberanía) de la Roca. Que no le gusta al gobierno de Gibraltar el texto del Tratado de Utrecht es más que evidente. Pero es lo que hay. Tampoco le gusta que desde la década de los años 60 del siglo pasado GIBRALTAR figure en la lista de “territorios no autónomos pendientes de descolonización”. Y pretender trasmutar por arte de birlibirloque el “GIBRALTAR ESPAÑOL” en una arenga fascista parece no sólo desmesurado, sino sobre todo maliciosamente interesado para evitar a toda costa cualquier acuerdo. Llevan razón quienes desde España animan a ubicar en su contexto estas declaraciones del gobierno del Sr Picardo. Conviene dejar al dictador durmiendo el sueño eterno y mirar hacia adelante. Esa es la tarea hoy para que, más temprano que tarde, juntas todas las personas de la bahía de Algeciras, sin verja de por medio, puedan disfrutar de esa ZPC.

Fdo Rafael Fenoy

