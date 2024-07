Rafa Nadal vuelve con triunfo en el torneo de Bastad ante Leo Borg

Rafa Nadal, ausente en Wimbledon, regresó este martes en individual con un triunfo en primera ronda de la tierra batida del torneo de Bastad (Suecia), por 6-3 y 6-4, ante el sueco Leo Borg, hijo de la leyenda del tenis mundial Bjorn Borg, para continuar con su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.



En su camino por recuperar sensaciones y ritmo ante la cita de París 2024, Nadal, que ya ayer jugó y ganó el dobles con el noruego Casper Ruud, se mostró bastante sólido, sin dar opción al sueco, a quien superó en apenas en ochenta y seis minutos.



Se mostró especialmente seguro con su saque (un 82% de puntos ganados con el primer servicio, 32/39), como evidencia que no lo entregará en todo el partido ni siquiera concediera una bola de rotura. En cambio, rompió en dos ocasiones (una en cada manga) el de su rival, lo que le bastó para anotarse el partido.



Así, en la primera manga, el tenista español dominó el marcador imponiendo un ritmo elevado de contraataques y cortadas. El mallorquín lideró el marcador logrando el 'break' (3-1) con una dejada inalcanzable para un precipitado Borg, que buscó hacer daño con golpes ganadores que terminaron en seis errores no forzados. Rafa necesitó de dos bolas de set para certificarlo en su favor, por 6-3.



En el segundo set, el de Manacor rompió de inicio el servicio a su rival, con un punto final donde el español fue ganando terreno hasta desplazar a Borg con un ángulo y forzar su fallo. Nadal confirmó la rotura sin problema.



Se entró en una fase donde cada jugador hizo valer su saque, lo que le sirvió a Nadal para cerrar el partido en su favor en un décimo juego y con la segunda bola de que dispuso para ello. Borg logró salvar la primera de ellas, pero no pudo impedir que el mallorquín lo certificase luego con un saque al cuerpo.



Nadal, mostrando buenas sensaciones, aunque su rival (n.461 ATP) perdió los últimos cinco partidos disputados y se metió en el cuadro grande de Bastad por una invitación, avanza a segunda ronda donde se medirá al británico Cameron Norrie, al que ya ha derrotado en cuatro de los cinco enfrentamientos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es