El TAD inhabilita dos años a Pedro Rocha

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha impuesto dos años de sanción al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, por la comisión de una infracción muy grave según la Ley del Deporte, por el cese del secretario general Andreu Camps el pasado 20 de septiembre de 2023.



El TAD, cuya resolución fue avanzada por Onda Cero y Iusport, también le sanciona con una multa económica total de 33.000 euros por otras dos infracciones muy graves (16.527,84 cada una): la rescisión del contrato con el despacho GC Legal de Tomás González Cueto, investigado como Rocha en el procedimiento que sigue el juzgado de Majadahonda por presuntas irregularidades en relación al contrato de la Superocopa de España, y la personación de la RFEF como acusación particular en el caso.



Posibles recursos aparte, la decisión del tribunal impide ahora que Rocha se pueda presentar a las elecciones que la RFEF convocará en septiembre y cierra el expediente abierto por el TAD por la presunta comisión de tres infracciones muy graves, de acuerdo a la Ley del Deporte de 1990, ya que la actual ley de 2022 no está desarrollada disciplinariamente.



La instructora del expediente abierto por el TAD a Rocha propuso una sanción total de seis años de inhabilitación para él por haberse extralimitado presuntamente en sus funciones como presidente de la comisión gestora de la RFEF.



En concreto, planteó dos años de sanción por la comisión de tres infracciones muy graves: el cese del anterior secretario general, Andreu Camps, en septiembre de 2023, la rescisión del contrato con el despacho de abogados GC Legal de Tomás González Cueto, investigado como Rocha, en el procedimiento que sigue el juzgado de Majadahonda por presuntas irregularidades en relación al contrato de la Superocopa de España, y la personación de la RFEF como acusación particular en el caso.



Rocha pasó de testigo a investigado en este procedimiento durante su testifical el pasado 12 de abril, el mismo día que fue proclamado presidente de la RFEF como candidato único, con 107 avales de los 138 posibles.



Tres días después el TAD le abrió expediente, junto al resto de los miembros de la gestora que no han sido sancionados, por posibles infracciones muy graves al haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora, igual que al resto de miembros de esta.



La resolución del TAD es definitiva en vía administrativa y contra ella cabe recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación.



Pedro Rocha, expresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, fue vicepresidente económico de la RFEF desde 2020 hasta que sustituyó de forma interina a Luis Rubiales como presidente del organismo el pasado agosto, cuando este fue suspendido temporalmente por la FIFA, tras su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso no consentido a Jenni Hermoso, por el que va a ser juzgado, además de por coacciones a ésta.

