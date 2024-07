Manuel Chaves: Vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado

El expresidente socialista de la Junta Manuel Chaves ha manifestado este martes, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado su condena por prevaricación en el caso de los ERE falsos, que ha quedado demostrado que fueron a por ellos "y ahora ha quedado todo desmontado".



En un audio enviado a los medios de comunicación, Chaves ha señalado que tras conocer la decisión del TC tiene la sensación de que "por fin se ha hecho justicia" y ha añadido que el tribunal de garantías les ha dado la razón a los condenados: "no había trama política, ni confabulación, ni había nada".



“Siempre hemos confiado en la justicia. Tenemos valores democráticos y eso implica respetar las sentencias aunque no te gusten, a diferencia del PP, al que solo le sirve la justicia cuando le da la razón”, ha señalado Chaves.



El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del expresidente andaluz contra su condena por prevaricación y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar otra sentencia.



El expresidente andaluz ha asegurado que este periodo ha sido "muy duro e injusto" tanto para él como para muchos miembros de sus gobiernos, y ha admitido que han aguantado porque han tenido "la certeza" de su inocencia pese a que el PP ha tratado de destruirles "política y personalmente".



"Y a día de hoy sigue difamándonos y tratando de borrar la sentencia del Constitucional. Pero su montaje ha quedado al descubierto y cada vez más ciudadanos están conociendo la verdad de lo que ha sucedido”, ha subrayado Chaves.



Tras insistir en que el TC ha puesto de manifiesto que los condenados por la Audiencia de Sevilla y el Supremo tenían razón, Chaves se ha mostrado convencido de que los andaluces están conociendo "la verdad" de lo que sucedió.



La ponencia presentada ante el plenario anulaba la prevaricación en lo relativo a los proyectos de Ley de Presupuestos, pero no así en lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias anteriores a que ese mecanismo se introdujera por ley.



El texto acotaba los hechos de la prevaricación a cinco modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2001 cuando presidía la Junta así como a la partida 32H de 2004.



El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado también parcialmente el recurso del expresidente de la Junta José Antonio Griñán a la sentencia de los ERE y ha anulado su condena a seis años de prisión por malversación.

