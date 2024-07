El Gobierno aprueba un techo de gasto de 195.353 millones para 2025, un 3,2 % más

El Consejo de Ministros ha acordado un limite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 de 195.353 millones de euros, sin contar con los fondos europeos, lo que supone un incremento del 3,2 % respecto al aprobado para 2024, año en el que finalmente no se presentaron presupuestos.



La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que se trata un techo prudente, compatible con las nuevas reglas fiscales europeas, pero sin desatender los servicios públicos básicos del Estado de bienestar.



El límite de gasto alcanza los 199.171 millones si se suman los fondos Next Generation, una cantidad que este año disminuye a un tercio de lo presupuestado para 2024, porque pasarán a recibirse los préstamos que no computan para el gasto.



"Empieza hoy nuestra aprobación de los presupuestos para 2025 que profundizarán en la consolidación de derechos, en el fortalecimiento de las clase medias y trabajadoras, y en el impulso al tejido productivo", ha afirmado.

