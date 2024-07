Montero en su estreno en la Eurocámara: "A la extrema derecha se le gana por la izquierda"

La eurodiputada de Podemos y candidata de La Izquierda a la presidencia del Parlamento Europeo, Irene Montero, aseguró este martes que el relato de la moderación "le pone una alfombra roja a la extrema derecha" y se mostró convencida de que a estas fuerzas sólo se le ganan "por la izquierda", como ha sucedido en Francia.



"Ustedes dicen defender un cordón sanitario a la extrema derecha. Las elecciones en Francia nos dejan una lección democrática y antifascista: a la extrema derecha se le gana por la izquierda. Las políticas neoliberales y el relato de la moderación no sólo no frenan a la extrema derecha, sino que le ponen una alfombra roja. A los fascistas se les para garantizando derechos", dijo Montero ante el Parlamento Europeo.



La eurodiputada se dirigió al hemiciclo de Estrasburgo (Francia) en calidad de candidata a la presidencia de la institución, una nominación de su grupo de La Izquierda mayoritariamente simbólica porque la favorita, la ya presidenta Roberta Metsola, cuenta con el apoyo de todos los grupos mayoritarios para revalidar el cargo dos años y medio más.



En un discurso en castellano, Montero recalcó que su candidatura defiende "una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino, una Europa feminista, antirracista, antifascista, de derechos y justicia social".



"A los pueblos de Europa se nos está imponiendo un gran consenso de guerra, igual que hace 15 años se nos impuso una gran coalición de austeridad de cuyas consecuencias aun no nos hemos recuperado", dijo la eurodiputada española, que dedicó buena parte de sus palabras a criticar lo que tildó de "dinámica belicista" y que Europa sea "súbdita de los intereses militares de Estados Unidos".



"Sabemos bien que las guerras siempre traen un enorme sufrimiento para los trabajadores y trabajadoras y las clases populares. Será imposible que Europa desarrolle políticas verdes con justicia social. La dinámica belicista y el miedo a la extrema derecha son también la excusa para cuestionar los derechos feministas y LGTBI", añadió Montero.



La eurodiputada reivindicó también una Europa feminista, libre de violencias machistas, con acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, antirracista y en paz.



"Nos están llevando irresponsablemente a la guerra mientras se protege a un genocida", dijo en alusión al primer ministro istaelí, Benjamín Netanyahu.



Y añadió: "Netanyahu no podría llevar a cabo este genocidio sin el apoyo de EEUU y de Europa. Europa no puede seguir siendo cómplice del Estado genocida de Israel. ¿Por qué no rompemos de inmediato el acuerdo de asociación? ¿Por qué no se imponen sanciones para el genocida Netanyahu del mismo modo que se ha hecho con el criminal de Putin? Esta hipocresía es insoportable".



Tras el final de su discurso comenzó la primera ronda de votación para elegir a la presidenta del Parlamento Europeo, en la que se requiere el apoyo de una mayoría absoluta de la cámara.

