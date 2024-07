Detenidos por hacer devolver parte de sus nóminas a sus empleados para seguir trabajando

La Guardia Civil ha detenido a dos empresarios como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y extorsión, después de que obligaran a sus empleados a devolver parte de sus nóminas bajo amenaza de no cobrar al mes siguiente.



La denominada Operación Limusina, en la que además se investiga a dos personas por los mismos delitos, comenzó a raíz de la denuncia de un extrabajador de una empresa, dedicada a la construcción de estructuras metálicas en Valverde del Camino (Huelva), ha informado la Guardia Civil en un comunicado.



En la denuncia ponía de manifiesto que en su antigua empresa les obligaban a devolver parte del salario recibido para poder seguir trabajando y cobrar al siguiente mes.



Tras solicitar documentación, con permiso de la autoridad judicial, a la Administración de Hacienda y la Seguridad social, se inició la colaboración para el esclarecimiento de lo sucedido. Además, se tomaron declaraciones de cuatro extrabajadores que coincidían en los mismos hechos denunciados.



Finalmente se pudo averiguar que el modus operandi utilizado por los empresarios era transferir a sus empleados a sus cuentas bancarias el importe de sus nóminas.



Después se las entregaban impresas, con un pequeño papel en el que constaba que debían devolver en efectivo un porcentaje de lo cobrado a las secretarias y si estos se demoraban, a modo de extorsión, les amenazaban que si no pagaban no cobraban la nómina siguiente o que serían despedidos.



Realizada entrada y registro por los agentes, junto con inspectores de Hacienda y de la Seguridad social (Inspección de trabajo), fueron auditados los ordenadores y aprehendida diferente documentación. Los agentes hallaron los pequeños papeles donde se reclamaba la devolución de parte de las nóminas en una papelera y una trituradora, situadas en la oficina donde las dos secretarias desarrollan su actividad laboral.



De esta forma quedaba probada la extorsión a los trabajadores, por lo que se detuvo a los dos propietarios de la empresa, y se investigó como cooperadoras necesarias a las dos secretarias.



Los dos empresarios detenidos no solo se apropiaban del dinero de los trabajadores, sino que declaraban como costes fijos de su empresa la totalidad de las nóminas, desgravando en este concepto ante la Hacienda Pública aquello que realmente no pagaban.



Por su parte, los trabajadores declaraban anualmente unos ingresos inciertos, con el perjuicio correspondiente para sus economías pues debieron contribuir respecto a ingresos no percibidos.



Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

