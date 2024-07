Morata: "Siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto"

Álvaro Morata, capitán de la selección española de fútbol que se ha proclamado campeona de la Eurocopa 2024, mostró su "auténtico orgullo" por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir un título así ante los miles de aficionados que se agolparon en la Plaza de Cibeles, punto final de la jornada de celebración que el equipo ha llevado a cabo por las calles de Madrid.



"Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida", dijo tras ser el primero en salir al escenario instalado a los pies del Palacio de Comunicaciones portando el trofeo y antes de animar a los presentes a cantar 'Campeones, campeones'.



"Para mi ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto", añadió entre gritos de 'Morata, Morata'.



Asimismo, indicó: "Sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores... todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa".



"Es increíble. Espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Ha sido mágico. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a conseguir la Copa del Europa y que no han estado en Alemania. También ha sido trabajo suyo, desde aquí un abrazo enorme. Os queremos mucho", expresó.



El delantero tuvo también un recuerdo hacia quienes les han precedido antes de llamar a sus compañeros uno a uno como maestro de ceremonias: "Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Casillas, a Torres a Xavi, a Villa, a Iniesta, a Busquets, a Alba, a Pique... nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es