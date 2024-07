Trump llega a Milwaukee un día después de su ataque y la víspera de su convención nacional

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) aterrizó este domingo en Milwaukee, un día después del ataque en el que resultó herido y la víspera de que su partido inicie la convención nacional que confirmará su nominación para las elecciones del 5 de noviembre.



Algunos canales de televisión como Fox o CNN han mostrado imágenes de su avión privado cuando ya había aterrizado en Milwakee a las 18:38 hora local (00:38 GMT del lunes), pero aún no han emitido imágenes de Trump fuera del avión.



El exmandatario había indicado en su red Truth Social antes de despegar que lo sucedido le hizo plantearse retrasar dos días su llegada al evento, pero luego decidió que no podía permitir que un "tirador o potencial asesino" cambiara su agenda.



El sábado tanto el Partido Republicano como la campaña de Trump indicaron que la convención prevista desde este lunes y hasta el jueves en Milwaukee seguía adelante, y añadieron que el magnate neoyorquino, de 78 años, estaba deseando estar en la misma.



"¡Soy Donald J. Trump y NUNCA ME RENDIRÉ! Siempre os querré por haberme apoyado. Unidad. Paz. Hagamos Estados Unidos grande de nuevo", dijo hoy en un email enviado por su campaña, acompañado de una foto ya icónica, la que lo muestra con el puño en alto mientras su equipo de seguridad lo evacuó del escenario tras el atentado.



Trump se encontraba dando un mitin en Butler (Pensilvania) el sábado cuando fue alcanzado por una bala en la oreja derecha. Una persona murió, dos resultaron heridas y el agresor, que disparó desde fuera del recinto, fue abatido por la policía.



Milwaukee se encuentra ya blindada ante la llegada del expresidente y la celebración de la convención, con el centro de la ciudad cerrado al tráfico y numerosa presencia policial y vallas en torno al centro de congresos, donde se espera la presencia de 15.000 delegados del Partido Republicano procedentes de los 50 estados del país.



"Este es probablemente una de las zonas más seguras en la faz de la tierra ahora mismo", dijo a la prensa el presidente del Partido Republicano en Wisconsin, Brian Schimming, para tranquilizar a los cientos de delegados republicanos que han ido llegando durante todo el día para el gran evento de partido que empieza mañana y durará cuatro días.

