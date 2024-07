Juan Carlos Barrabés, testigo clave en la causa de Begoña Gómez, declara ante el juez

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomará declaración este lunes al empresario Juan Carlos Barrabés, testigo clave en la causa y quien comparecerá por videoconferencia debido a su estado de salud, aunque su testimonio no tendrá carácter de prueba preconstituida y por lo tanto no tendrá que acudir la investigada.



Esta semana se prevé clave en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ya que el lunes declara el empresario Juan Carlos Barrabés, y el viernes ella misma como investigada.



También declara este lunes como testigo el que fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos.



Estas comparecencias tendrán lugar pocos días después de que haya trascendido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez un informe -el segundo en el caso- sobre seis contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés que concluye que se tramitaron "con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", en contra de los que denuncian las acusaciones.



Barrabés fue codirector de un máster en la Universidad Complutense junto con Begoña Gómez, y ganó varios contratos adjudicados por la empresa pública Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid, y este es el eje de la investigación sobre el que el empresario declarará el lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.



Finalmente declarará por videoconferencia debido a su estado de salud, pero sin que esta declaración se considere prueba preconstuida, según trascendió el pasado viernes y en lo que supone el tercer cambio en este sentido.



Inicialmente el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decretó que Barrabés declarase por videoconferencia por su delicado estado de salud y que, ante la posibilidad de que no pudiera volver a declarar, esta comparecencia quedase grabada como prueba preconstituida de cara a todo el proceso, incluido un futuro juicio.



Este escenario hubiera obligado a asistir en persona a Begoña Gómez, según le recordó el juez en un escrito en el que le advirtió de que podría ser detenida si no acudía, pero unos días después -a principio de esta semana- el magistrado comunicó que el empresario tendría que declarar en persona porque había tenido constancia de que había mejorado y había sido dado de alta.



Así Begoña Gómez ya no tendría que asistir al no tratarse de una prueba preconstituida.



Pero sí tendrá que acudir a declarar el viernes, día 19, después de que el pasado día 5 su declaración se suspendiese al alegar que no conocía todos los hechos por los que se la investiga, en concreto porque no se le dio traslado de la querella de HazteOir.

