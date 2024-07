La moda circular o cómo alquilar ropa, una opción casi consolidada en España

Tras la aparición de la reina Letizia en la entrega de los premios Princesa de Girona enfundada en un vestido alquilado de la firma australiana Aje, la conocida como 'moda circular' vuelve a posicionarse como una manera de abogar por la sostenibilidad a la hora de vestir.



El alquiler de vestidos se convierte en la actualidad en una opción al alza que se asienta gracias a sus ventajas: ni repetir prendas ni acumularlas en el armario, y poder seguir las tendencias en ocasiones especiales.



"La mayoría de nuestras clientas eran chicas jóvenes de 25-30 años que tenían varias bodas y no querían comprarse 5 vestidos. Ahora abarcamos desde niñas con graduaciones del colegio hasta madres para la comunión de sus hijos o bautizos", explica a EFE Blanca Mayoral, directora de Lend the Label, firma insignia en alquiler de vestidos en España.



Y fue la reina Letizia quién apareció la semana pasada en la entrega de los premios Princesa de Girona enfundada en un vestido de la firma australiana Aje, para la que recurría a Lend The Label dando un paso más hacia la sostenibilidad al utilizar, por primera vez, esta fórmula cada vez más popularizada y asentada en España.



"Que figuras como la reina Letizia apuesten por apoyar la moda circular abre una puerta de acceso para que muchas otras mujeres se animen y, por supuesto, ayuda a desmitificar la idea de que una prenda de segunda mano o las prendas reutilizadas no pueden ser elegantes y sofisticadas", incide Mayoral sobre este aspecto.



Con una edad promedio que va de los diez a los cuarenta años, el alquiler de vestidos vive "una acogida mucho mayor de la que tenía en 2021" año en el que nació esta firma de alquiler. "Son cada vez más las mujeres que están cansadas de acumular ropa que han usado una sola vez en sus armarios", resalta Mayoral.



Un modelo, en parte, impulsado por nuevas generaciones como la Z. "Se hacen la foto para Instagram y ya no quieres repetir modelito", explica la fundadora de Lend The Label sobre uno de los motores de esta tendencia: "lo que suele motivar a las chicas que vienen es el cansancio por la cantidad de bodas que hay y los vestidos que se usan una única vez".



Por eso la reina Letizia no es la única en decantarse por esta práctica ya que Kate Middleton, a través de la plataforma Hurr, o españolas como modelo Laura Escanes, recurren a este sistema común en algunas partes de Europa y Estados Unidos.



En el panorama internacional, y según la plataforma de análisis de datos de moda Statista, la plataforma 'The RealReal', basada en este modelo de negocio circular en moda, cerró el año 2023 con 504 millones de euros, convirtiéndose en un modelo de negocio bajo el que cada día nacen nuevas empresas.



Además de grandes negocios, también es una alternativa para diseñadores de autor y moda nicho, como el diseñador Guillermo Décimo, apodado como el John Galliano de la moda española: "Son piezas a mano y únicas y es una forma de darle valor al trabajo que hacemos y pagar ese trabajo, porque solo de visibilidad no vivimos", dice.



"Para pequeñas marcas -añade- también es una forma de tener beneficio económico, en mi caso cedo mis pendas a celebridades para grandes eventos, pero en ocasiones planteo también esta alternativa y el resultado siempre es bueno".



Asimismo, y según agrega Mayoral, "todo lo que se sale de la norma suele ser complicado que tenga buena acogida", pero estos profesionales son "conscientes" de lo que ha evolucionado el tema del alquiler en España.

