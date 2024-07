Un detenido como presunto autor de la muerte de una mujer peruana en Madrid

Un hombre permanece detenido desde el mediodía del sábado en Madrid como presunto autor de la muerte de una mujer en un domicilio del barrio de Carabanchel, en Madrid, ha informado este domingo la Policía Nacional, que investiga la posibilidad de que se trate de un crimen de violencia de género.



Alertada por el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), al que había llamado hacia las 14:15 horas el presunto asesino, la policía acudió al domicilio donde se confirmó el fallecimiento de una mujer, de nacionalidad peruana, al igual que el detenido, ambos de entre 35 y 40 años de edad, han informado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía en Madrid.



Se espera el resultado de la autopsia para confirmar si se trata de un crimen de violencia de género.



Según las fuentes de la Policía, los agentes se personaron en el número 23 de la calle Nuestra Señora de Fátima, en una vivienda donde se había producido una discusión entre una pareja, y al llegar hallaron a una mujer tendida en una cama sin signos de vida.



Los sanitarios que también acudieron al lugar constataron el fallecimiento, por lo que a la vivienda se desplazaron agentes de la Policía Científica y del Grupos de Homicidios, que se hicieron cargo de la investigación.



Los agentes judiciales determinaron que el fallecimiento se había producido unas ocho horas antes, hacia las 6:00 del sábado.



Emergencias Madrid, por su parte, ha informado de que a las 14:15 horas del sábado recibieron un aviso en el teléfono 112 de un hombre que decía que su pareja estaba inconsciente y que no respondía a estímulos.



Tras informar a la Policía, una UVI móvil del SUMMA 112 se desplazó al domicilio y constató el estado de la mujer, "fallecida y sin posibilidad de reanimación", por lo que, sin manipularlo, puso el cadáver a disposición de la Policía.



Según los servicios sanitarios, en el cuerpo de la mujer no se apreciaban signos externos de violencia, lo cual deberá determinarlo la autopsia.



Este domingo en Cataluña fallecieron dos mujeres asesinadas por sus parejas, una en Salou (Tarragona) y otra en Sabadell (Barcelona), y el sábado en la localidad valenciana de Buñol una mujer de 31 años murió a manos presuntamente de su pareja, con lo que de confirmarse que se trata de crímenes machistas el número de víctimas ascendería a 25 en lo que va de año en España.



A falta de la confirmación oficial, desde el 1 de enero hasta el 8 de julio ascendía a 21 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, según la información de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Asimismo que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112. También a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

