El PSOE acusa a Moreno de "regar la sanidad privada" con dinero de los andaluces

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado este domingo que desde el Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, "no paran de regar con millones de todos los andaluces a la sanidad privada".



Márquez, en una nueva entrega del 'Bulómetro Andaluz' que ha puesto en marcha el PSOE, centrado esta semana en la gestión sanitaria, ha destacado el "drama" que viven dos millones de andaluces "que esperan una cita con el especialista o para poder operarse" y cómo "encima tienen que aguantar mentira tras mentira con un tema tan sensible y tan importante" como es la sanidad.



La portavoz socialista ha recordado, en este sentido, que Moreno "decía que no iban a cerrar los centros de salud en verano" y, sin embargo, "cuatro de cada cinco cierra por las tardes".



Al igual que hay 2.500 camas hospitalarias menos o han cerrado puntos de Urgencias, ha destacado Márquez, quien ha puesto de manifiesto cómo en 2019 estábamos a la cola en privatización de la sanidad y ahora, en cambio, "vamos a la cabeza".



"A las mentiras, los bulos y los trabalenguas" se une además, ha indicado María Márquez en el vídeo, la "magia" de Moreno, del que ha dicho irónicamente que "ha hecho el milagro de los panes y los peces" ya que "después de despedir a 18.000 sanitarios, de repente, y después de que no hubiera profesionales sanitarios en Andalucía, anuncia que va a contratar a 37.000".



La denuncia lanzada por la portavoz socialista en las redes sociales, a través del 'Bulómetro' es una de las acciones que los socialistas vienen desarrollando para poner de manifiesto el alarmante deterioro de la sanidad pública andaluza y el desvío masivo de recursos públicos a la sanidad privada por parte del Gobierno de Moreno.



De igual modo, el PSOE de Andalucía viene apoyando las concentraciones y acciones de protesta que recorren todas las provincias ante la situación que viven a diario los andaluces, con reducciones de plantillas en los centros y eliminación de servicios.

