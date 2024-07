El Unicaja, pendiente de Balcerowski y Panathinaikos para poder cerrar su plantilla

El Unicaja se encuentra pendiente de cerrar la plantilla para la próxima temporada y está a la espera de conocer si, finalmente, el pívot polaco Olek Balcerowski, con el que tiene un acuerdo, rescinde el contrato con su actual club el Panathinaikos, que por el momento lo retiene en el equipo.

Fuentes del Unicaja informaron a EFE de que el club griego, campeón de Liga y de la Euroliga la pasada temporada, ha decidido retener en su plantilla al pívot polaco, ya que en la actualidad no ha encontrado un sustituto de garantías para el internacional con su país.



El Unicaja, con este giro en la operación y a pesar de tener un acuerdo con Balcerowski por varios años con cláusulas de salida para equipos de la NBA y de la Euroliga, tendrá que esperar acontecimientos o volver a salir al mercado para encontrar un pívot de garantías.



Ahora mismo, el único pívot nato de la plantilla cajista es el estadounidense David Kravish porque el brasileño Augusto Lima concluyó contrato y Yankuba Sima mantiene la incertidumbre, ya que fue incluido en el derecho de tanteo al no aceptar la oferta de renovación pero no le llegó ningún ofrecimiento de un club español.



Sima, internacional por España, medita si continuar en el Unicaja y aceptar los dos años de contrato o buscar una alternativa en el extranjero, donde podría desenvolverse libremente.



El Unicaja cuenta con el grueso del equipo de la pasada temporada para iniciar la pretemporada a mediados del mes de agosto con los bases Kendrick Perry y Alberto Díaz; los escoltas Tyson Carter, Kameron Taylor y Tyler Kalinoski; los aleros Nihad Djedovic, Melvin Ejim y Jonathan Barreiro; los ala-pívots Tyson Pérez, único refuerzo, y Dylan Osetkowski y el pívot David Kravish.



En esta configuración de la plantilla podría haber alguna variación, ya que Carter y Osetkowski, éste con un problema extradeportivo y a la espera de una sanción, poseen cláusulas en sus respectivos contratos para equipos, sobre todo que disputen la Euroliga.



Por lo tanto, el técnico Ibon Navarro espera la resolución del enigma con Yankuba Sima y la contratación de Balcerowski u otro pívot fuerte y consistente para cerrar la plantilla de la próxima temporada, que tendrá varios retos tanto en la Liga Endesa, como en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) de la que es el actual campeón.

