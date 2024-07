Gavira de Vox afirma que los andaluces conocen el "grave problema" de la inmigración ilegal

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido que "los andaluces tenemos un corazón así de grande, pero también tenemos una cabeza lo suficientemente inteligente para saber la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando con la inmigración ilegal".

Así lo ha defendido el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz en unas declaraciones en una entrevista de televisión, difundidas este sábado por el partido en una nota, y en respuesta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien el pasado jueves trasladó a Gavira durante la sesión de control al Gobierno andaluz que "si cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que niños y niñas se vengan con nosotros y ayudemos a 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho".

Gavira ha replicado que Moreno "se ha puesto la venda y ha cerrado los ojos a la realidad del problema de la inmigración ilegal", y "ha caído en las políticas migratorias de (Pedro) Sánchez". Según ha opinado el portavoz de Vox, la forma de actuar del presidente de la Junta "responde a los intereses que le han dictado desde Génova" --en referencia a la dirección nacional del PP-- y "no al interés general de los andaluces".

Así, el portavoz parlamentario de Vox ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "obligar a los gobiernos regionales a romper unos acuerdos que eran fruto del entendimiento y de la generosidad de Partido Popular y Vox en esas comunidades autónomas", y que dieron lugar a unos gobiernos que "han hecho buenas cosas" por los ciudadanos de esas regiones de España, según ha defendido.

Gavira ha remarcado que "una de las líneas rojas infranqueables" recogida en esos acuerdos de gobierno entre PP y Vox "era no seguir promoviendo la inmigración ilegal", extremo que "el PP y Feijóo conocían perfectamente, a pesar de lo cual el PP se ha puesto del lado de Sánchez y ha dejado en contra al resto de españoles", según ha criticado.

"El Partido Popular sabe que la lucha contra la inmigración ilegal es una línea inquebrantable para Vox, una medida donde ponemos mucho énfasis y que nos la creemos desde siempre", a pesar de lo cual, los 'populares', "sabiendo la importancia que tiene ese punto para nosotros y las consecuencias, deciden dar un paso en otra dirección", ha lamentado Manuel Gavira.

En este sentido, Gavira ha aseverado que "es el PP quien provoca la ruptura de los gobiernos autonómicos, porque Vox desde el primer día no se ha movido y no ha cambiado su discurso nunca". La lucha contra la inmigración ilegal "no es algo que Vox se haya inventado y haya puesto ahora encima de la mesa, nosotros; desde el primer día, queremos combatir y frenar la inmigración ilegal", ha insistido.

El portavoz de Vox en Andalucía ha señalado así al PP como "único responsable, primero, del incumplimiento de esos acuerdos y, luego, de las consecuencias que ello traiga".

"El PP, una vez más, decide aceptar las políticas de Sánchez, los acuerdos de Sánchez y los engaños de Sánchez", algo por lo que "tendrán que justificarse ante las personas que les voten", ha advertido Manuel Gavira para concluir subrayando que en Vox, "como creemos lo que decimos, lo que hemos hecho y vamos a hacer siempre es actuar en consecuencia de lo que pensamos y defendemos".

