Dani Olmo: "Sentimos el apoyo de 48 millones desde España"

Dani Olmo restó importancia a una presencia menor de aficionados españoles respecto a los ingleses en la final de la Eurocopa 2024 en el Olímpico de Berlín, aseguró que han sentido cada partido el respaldo en el estadio de los seguidores que se desplazaron y confesó que les impulsa "el apoyo de 48 millones desde España".



"Habrá 11.000 españoles en el estadio y sentimos el apoyo de 48 millones desde España. Lo hemos sentido durante toda la Eurocopa y es algo que nos motiva aún más si cabe. Es una final y vamos a ir a por todas", aseguró en rueda de prensa en el campamento base de España en la selva negra.



Dani Olmo opta a ser el máximo goleador de la Eurocopa de Alemania, empatado con tres tantos con Harry Kane, y a ser el jugador del torneo con su participación decisiva con la selección española marcando a Georgia en octavos, Alemania en cuartos y Francia en semifinales.



"Es una motivación extra, más aún si cabe en una final, pero, mientras ganemos, me da igual marcar yo o Unai Simón. Lo importante es ganar el partido. Me he sentido muy bien, en un gran momento. Hay que seguir aprovechándolo. Estoy empatado con Kane, pero también Fabián tiene dos goles, Morata uno y si marca un hat-trick estaríamos igual de felices todos. Da igual quien marque, lo importante es la victoria y el colectivo", dijo.



"Puede ser mi mejor momento, me siento muy bien preparado, a tope física y mentalmente. Tenemos una oportunidad delante nuestra única, a un partido de la gloria y estamos súper motivados por conseguirlo", añadió.



Aparca Olmo cualquier asunto de su futuro, centrado en la final ante Inglaterra, tras mostrar durante el torneo su deseo de crecer dando el salto a un club grande. "Pensamos única y exclusivamente en la final. Estamos a noventa minutos de la gloria, de poder ganar una Eurocopa doce años después, así que nuestra motivación es máxima", puso de relieve.



Para Dani la selección española debe mantener "una idea de juego única" con la que mejor explotan sus armas, convencido de que en la final "se puede mejorar" el nivel que le has hecho firmar un pleno de victorias hasta el Olímpico de Berlín.



"No ha sido un camino fácil, pero para ganar una competición como una Eurocopa hay que ganar a los mejores. Nos tocó el camino difícil, Alemania en su casa, Francia en semifinales y ahora Inglaterra, pero no hay excusa. Estamos a un pasito, el juego que estamos mostrando es ejemplar, tenemos la misma motivación y vamos a ir a por ello", explicó.



No quiso hablar, pese a conocer el dato, del gafe de Harry Kane en las finales. "Es verdad, pero no es algo que nos preocupa ni que pensamos", dijo, al tiempo que mostró máximo respeto por el rival en la final.



"Jude (Bellingham) estará agotado físicamente pero es una final, no creo que no vaya a jugar por estar cansado. Es un jugador importante para Inglaterra, lo ha demostrado en el campeonato y es un jugador a tener en cuenta como otros", manifestó.



"Inglaterra es un equipo que nunca se da por vencido. Lo hemos visto en semifinales y cuartos. Bellingham lo salvó con un gol en el último minuto. Están centrados todo el partido, vayan por delante o por debajo en el marcador. Hay que dar lo máximo en 90 o 120 minutos", agregó.



"Nosotros también hemos sufrido, el partido ante Alemania no fue un partido fácil con la prórroga, Francia tuvo una ocasión al final para empatar. Es verdad que nuestro juego ha sido muy bueno, pero venimos de perder unas semifinales de Eurocopa jugando y mereciendo más. Esa experiencia mala nos ha hecho mejorar y estar donde estamos ahora", sentenció.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es