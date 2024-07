¿Cómo preparar el cabello para el verano?

El verano trae consigo factores externos que resultan agresivos para el cabello como los rayos solares, la sal del mar y el cloro de las piscinas. La suma de estos elementos, puede dañar las fibras capilares, haciendo que su aspecto luzca seco, quebradizo y apagado. Incluso puede debilitarlo haciendo que aumente la caída capilar. Para paliar estos daños y prevenir problemas, es conveniente preparar el cabello adecuadamente y que llegue al verano fortalecido.

Hidratación profunda: la mayor parte de la fibra capilar está compuesta por proteínas y la principal es la queratina, que se encarga de darle fuerza y elasticidad al cabello. Los rayos UV y las altas temperaturas provocan la rotura de los enlaces de la queratina, evaporan el agua y degradan los lípidos que sellan la cutícula, es decir, debilitan el cabello gravemente. Para evitarlo, es fundamental prestar especial atención a la hidratación. Un must have es el aceite de Moroccanoil, un producto capilar multifunción que gracias a su formulación protagonizada por el aceite de argán: hidrata el cabello en profundidad, lo nutre de proteínas y vitaminas, y elimina el encrespamiento, tan frecuente en verano. El resultado es una melena suave, brillante y más protegida ante los temidos rayos UVA. Otro punto clave es incluir en la rutina capilar una mascarilla hidratante como la de Dr. Santé Coconut, que gracias a su alto contenido en aceite de coco, penetra en profundidad en la estructura de las fibras capilares, donde retiene la queratina y la humedad, y las nutre intensamente, aportando brillo y reparando los daños.



Protección solar: el cabello, al igual que la piel, no debe exponerse a la radiación solar directa y continuada sin la adecuada protección. Es importante acostumbrarse a utilizar un protector solar capilar que proporciona al cabello una protección invisible contra los rayos UV y evita su deshidratación. Las gorras, sombreros o pañuelos son otro gran aliado para proteger la melena durante las jornadas playeras.



Extremar el cuidado: antes del verano es conveniente evitar la aplicación de tratamientos químicos agresivos, como decoloraciones o alisados permanentes, porque provocan que el cabello sea más vulnerable a sufrir daños. También es recomendable dejar secar el pelo al aire para reducir el uso de secadores y de herramientas de calor como planchas o rizadores. Si no es posible evitarlo, es muy recomendable aplicar un protector térmico como el tratamiento capilar 10 en 1 Revlon Professional Uniq One All In One Coconut. Otro truco infalible es terminar la ducha enjuagando el cabello con agua fría, beneficiosa tanto para el cabello como para el cuero cabelludo, ya que mejora la circulación sanguínea, facilita la eliminación de residuos y le aporta brillo extra a la melena.



Nutrición saludable: la alimentación es clave para la salud capilar. Una dieta equilibrada y rica en vitaminas C y E, biotina y el hierro, permite fortalecer el cabello desde el interior. Los expertos recomiendan, durante los meses previos al verano, aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3 y Omega 6. Apuesta por el pescado azul o la sardina, frutas como melocotón, frambuesas o arándanos o grosellas y verduras como tomate o remolacha, y por supuesto mantener una buena hidratación bebiendo suficiente cantidad de agua.



En definitiva, merece la pena seguir unos sencillos consejos y seleccionar los productos más adecuados para poder lucir pedazo este verano.



