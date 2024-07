Juan Espadas pide al PP que ahora rompa sus gobiernos municipales con Vox

El secretario general del PSOE-A y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha apuntado que, tras la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos en los que gobernaba con el PP, los populares tienen "una magnífica oportunidad" para "romper con Vox en los ayuntamientos" en los que gobiernan juntos.



Durante una visita a Chipiona (Cádiz), Espadas ha considerado que es una "buena noticia para la democracia y desde luego para nuestro país" que Vox, un "partido de ultraderecha, claramente antisistema y que no cree en el estado de las autonomías ni en lo que significan las instituciones autonómicas", abandone los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.



"Desgraciadamente no es el PP el que rompe con Vox", ha añadido, para después indicar que en su opinión esta es "una magnífica oportunidad para el PP para romper con Vox en los ayuntamientos" en los que ambos partidos gobiernan juntos.



Para Espadas el PP tiene ahora "una oportunidad para volver a una senda de oposición constructiva, de búsqueda de acuerdos en grandes políticas de estado" y de que "defienda sin fisuras y apoye" una modificación legal de la Ley de Extranjería "para que podamos garantizar de forma clara, no solo con solidaridad sino con humanidad y con un trato adecuado la adecuada integración en nuestro país" de los menores migrantes que llegan solos a España. EFE



"Es una magnífica oportunidad para que el PP vuelva a la senda del sentido común", ha añadido.

