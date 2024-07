Andalucía reclama a Gobierno y Vox que "dejen la brocha gorda" con los menores migrantes

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha pedido este viernes al Gobierno central y a Vox que dejen "la brocha gorda" en el asunto de los menores migrantes no acompañados y ha reclamado "más recursos frente a discursos".



En declaraciones a los medios tras visitar un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados en Huelva, en las que, por momentos, no ha podido evitar emocionarse, ha señalado que en este asunto "hablamos de personas" a las que ha calificado de "héroes" y de las que asegura "dan auténticas lecciones de vida".



Por eso ha reclamado al Gobierno y a Vox que "dejen la brocha gorda" y, en concreto, al Ejecutivo le ha reclamado que "ejerza las políticas migratorias que son de su competencia, que declare la emergencia humanitaria, que implique a la Unión Europea, que ejerza la política exterior y que nos dé recursos, que nosotros los estamos poniendo a pulmón y queremos seguir".



A Vox le ha pedido "que no continúe con ese discurso con el que se te ponen los pelos de punta y que están fuera de la humanidad, que somos una sociedad, que visiten algún centro".



"Dijimos sí al reparto de estos niños, ya avisamos de que lo íbamos a hacer, y dijimos sí porque esta es una tierra solidaria, una gran tierra que se ha hecho fuerte por el trabajo de los andaluces y de las personas migrantes; dijimos sí porque queremos darle a esos niños los derechos que se merecen, que no han tenido en su país de origen; y dijimos sí porque esta es una tierra humanitaria, y esto va de humanidad, va de personas no va de números, va de historias de vida, no de reproches políticos", ha enfatizado.



Por ello, ha incidido en que "ya está bien de usar este tema como pelota o campaña política de unos contra otros, ya está bien de los discursos extremistas que no se adaptan a la realidad y de la situación que estamos viviendo por parte del Gobierno de España que no están poniendo los recursos necesarios"



En cuanto a la salida de Vox de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP, ha precisado que, aunque Andalucía no está afectada, "puedo decir con orgullo en la Conferencia Sectorial de Tenerife, a las compañeras, pese a la amenaza de Vox de la ruptura de Gobierno, no les tembló el pulso a ninguna a la hora de decir sí acogemos a los niños, porque somos el único partido de Estado y porque somos un partido solidario y sabemos que hay que hacer un esfuerzo".

