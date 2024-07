Natalia Rodríguez nos explica por qué ha congelado sus óvulos

Con motivo del estreno el 12 de julio de "Fly me to the mooon", una exquisita comedia dirigida por Greg Berlanti y protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, la pareja de actores protagonistas han visitado Madrid este jueves para presentar a la prensa española la comedia de Hollywood más esperada del verano.

Allí nos hemos encontrado con Natalia Rodríguez, quien nos ha asegurado que está saboreando uno de sus mejores momentos personales y ha aprovechado para matizar porqué ha decidido congelar óvulos.

"He congelado óvulos, pero eso no significa que quiera ser mamá" nos confesaba la cantante, que es consciente de la edad que tiene y "yo me puedo sentir muy joven, pero la edad biológica es la que es, no tengo la fertilidad de una niña de veinte años".

Por ello, la artista nos aseguraba que "los he congelado por si el día de mañana quiero ser madre", pero también nos comentaba que nunca ha sentido el instinto maternal, ya que "he sido una persona súper independiente, me encantan los niños, pero una mujer no tiene que tener hijos para sentirse completa".

Eso sí, se siente "muy bien ahora mismo" porque "tengo una paz increíble, tengo muchísimos conciertos" y ahora no se plantea ser madre porque "si tuviera un niño, ¿quién me lo cuida?".

A lo que no se cierra es a encontrar de nuevo el amor: "Estoy con ganas de todo, si viene, viene, yo no me cierro", pero ha sido mencionarle le nombre de Álvaro Muñoz Escassi y cerrarse en banda: No es mi tipo, la verdad, lo conozco, cada vez que he coincidido con él ha sido súper majo".

