Australia arresta a una exsoldado australiana y su esposo acusados de espiar para Rusia

La Policía de Australia informó este viernes de que arrestó a una exsoldado australiana y a su esposo, ambos de origen ruso y con nacionalidad del país oceánico, por acceder supuestamente a material militar "sensible" con la intención de compartirlo con las autoridades de Rusia.



Los acusados son Kira Korolev, de 40 años, que obtuvo la nacionalidad australiana en 2016 y fue soldado raso del Ejército del país oceánico, así como su marido, Igor Korolev, un trabajador autónomo de 62 años que se nacionalizó australiano en 2020.



Ambos, quienes llegaron a Australia hace más de una década, fueron detenidos el jueves en su vivienda en la ciudad de Brisbane, en el noreste del país, según un comunicado publicado hoy por la Policía Federal Australiana y la agencia de espionaje Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO, siglas en inglés).



Kira Korolev, quien se desempeñó durante varios años como técnica de sistemas de información y había obtenido un permiso de seguridad del Ejército, e Igor Korolev están acusados de sendos cargos de preparación para un acto de espionaje.



Según documentos judiciales citados por la cadena estatal australiana ABC, ambos están acusados de "mantener relaciones con la inteligencia rusa" entre "diciembre de 2022 y julio de 2024".



La pareja compareció hoy brevemente ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane, que permitió su identificación, según un documento judicial obtenido por EFE, y fijó una nueva vista para el 20 de septiembre próximo.



Los acusados no solicitaron la libertad bajo fianza por este delito que supone la primera acusación de espionaje que se formula en Australia desde la aprobación de una Ley contra la Interferencia Extranjera en 2018 y que acarrea una pena máxima de 15 años en prisión.



El comisionado de la Policía Federal Australiana, Reece Kershaw, aseguró hoy durante una rueda de prensa en Camberra que la supuesta operación de espionaje ruso "ha sido desbaratada", por lo que ya no supone un riesgo importante para la seguridad nacional.



Las autoridades australianas alegan que la mujer realizó en 2023 viajes "no declarados" a Rusia con y sin su esposo, durante un período largo en que se encontraba de baja de las Fuerzas Australianas de Defensa.



Según la investigación, la exsoldado le dio instrucciones a su marido para acceder a su cuenta de trabajo oficial y le guió para acceder a información militar "específica" y "sensible" que envió directamente a su cuenta de correo electrónico privada mientras ella estaba en Rusia, con la intención de facilitarla a Moscú, de acuerdo al comunicado.



"El espionaje no es una pintoresca noción de la guerra fría. El espionaje daña nuestra economía y degrada nuestra ventaja estratégica. Puede tener consecuencias catastróficas en el mundo real", remarcó el director General de la ASIO, Mike Burgess, en la rueda de prensa junto a Kershaw.



Más tarde, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, felicitó, en unas declaraciones a los periodistas en Brisbane, la eficiencia de sus agencias de seguridad, sin pronunciarse sobre la causa judicial.



"Formamos parte de los 'Cinco Ojos' (alianza de inteligencia que une a Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda), pero también estamos muy centrados en nuestros intereses nacionales, y tengo plena confianza en que nuestras agencias (...) se asegurarán de actuar en interés nacional de Australia", puntualizó Albanese.



Esta detención coincide con el anuncio del Ejecutivo de Camberra, uno de los mayores contribuidores de Ucrania fuera de la OTAN, de un millonario paquete de ayuda militar para que Kiev resista a la invasión rusa a este país europeo.

