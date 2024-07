¿Cómo se resolvió el enigma matemático que duró más de medio siglo?

Los matemáticos Javier Fernández de Bobadilla y Tomasz Petka, del Centro Vasco de Matemática Aplicada (BCAM), han resuelto una conjetura planteada hace 54 años y que pertenece al ámbito de la geometría algebraica, ha informado dicho centro.



Este trabajo, publicado en la revista Annals of Mathematics de la Universidad de Princeton y el Institute for Advanced Study, soluciona la última de las ocho preguntas lanzadas por el matemático bielorruso-estadounidense Oscar Zariski (1899-1986) en 1970.



Se trata de un problema clásico de la Teoría de las Singularidades en geometría algebraica que planteaba la conjetura de la multiplicidad.



Las singularidades aparecen frecuentemente en ciencias naturales y sociales -agujeros negros en física, mecánica de fluidos...-y descubrimientos como este "no solo resuelven una problema matemático" sino que "inspiran la creación de nuevas teorías y métodos que transforman nuestra comprensión del mundo natural y matemático que nos rodea", según afirma el BCAM.



En este caso, ideas que provienen de mecánica clásica han demostrado su conexión y efectividad en problemas que provienen del álgebra, puntualizan.

