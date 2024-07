Vox acuerda salir de todos sus gobiernos autonómicos de coalición con el PP

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha acordado este jueves salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP debido, según el líder del partido, Santiago Abascal, a la "agresión" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al "obligar" a las comunidades a aceptar el reparto menores migrantes no acompañados.



Así lo ha anunciado Abascal al término de la reunión extraordinaria de la dirección del partido, en la que ha avanzado que este viernes los vicepresidentes autonómicos de su partido presentarán su dimisión.



El líder del Vox ha anunciado así que su partido se retira de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia con la dimisión de sus vicepresidentes, para pasar a ser en estas comunidades una oposición "leal y contundente", y rompe el pacto de investidura en Baleares.



"Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo", ha argumentado Abascal, quien ha acusado a Feijóo de pretender "imponer políticas de fronteras abiertas" y ha advertido de que "nadie ha votado" a Vox ni al PP para que se mantenga la "invasión" de emigración ilegal y de menores no acompañados en España.

