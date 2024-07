España ya prepara la final sin Jesús Navas, Ayoze ni Pedri

Luis de la Fuente ya prepara la final de la Eurocopa con 23 jugadores, en una sesión suave en la que los titulares regresaron al trabajo de campo y se ausentaron Jesús Navas, con molestias en la cadera, Ayoze Pérez, que está prácticamente descartado, y Pedri, baja por lesión en la gran cita del domingo ante Inglaterra.



A tres días de la final en el Olímpico de Berlín, la selección española comenzó a preparar el pulso ante Inglaterra aún con más preocupación del cuerpo técnico en la recuperación de fuerzas y cuidado de sus futbolistas que con carga de trabajo.



Antes de la suave sesión, los internacionales se juntaron para realizar una foto para el recuerdo. Con una de las grandes lonas a sus espaldas, con palabras clave del cuerpo técnico como 'Unión', 'Equipo', 'Trabajo' y 'Esfuerzo', los futbolistas posaron con sus preparadores entre bromas. Fabián y Joselu fueron los últimos en llegar entre silbidos de todos.



Tras la foto Jesús Navas se retiró a la carpa anexa al campo de entrenamiento del centro deportivo SV Aasen, para realizar trabajo de recuperación por las molestias de cadera que obligaron a ser sustituido en semifinales ante Francia. Según informaron a EFE fuentes del cuerpo técnico, estará disponible para la final si se le necesitase por cualquier acción negativa con Dani Carvajal, que regresa tras sanción y será titular.



Al igual que Carvajal trabaja con intensidad con el grupo Robin Le Normand, también baja en semifinales por sanción, y que muestra, hoy en la pierna derecha, tiras kinesiológicas por haber sido tratado los últimos días de molestias físicas. Su 'pulso' con Nacho Fernández representa la única duda en el equipo titular de Luis de la Fuente para medirse a Inglaterra.



Ha perdido prácticamente las opciones de tener minutos si fuese necesario tirar de él Ayoze, que vuelve a sufrir dolores musculares en la misma zona en la que sufrió una elongación ante Italia en el segundo partido del torneo. Por segundo día consecutivo se ausentó de la sesión. Como Pedri, que se quedó en el complejo donde está concentrada España recuperando el esguince de rodilla que le apartó de semifinales y le impedirá jugar en Berlín.



Los minutos de entrenamiento abiertos a los medios dejaron imágenes de tranquilidad con estiramientos sobre esterillas en el césped, trabajo con rodillo y un largo calentamientro articular. Se vio al capitán Álvaro Morata calentar bien la rodilla en la que recibió la entrada accidental de un miembro de seguridad de la Federación en la celebración por el pase a la final.



A continuación realizaron ejercicios con vallas y rondos en los que Morata volvió a ser protagonista por la intensidad con la que fue al suelo en dos acciones cuando estaba en el centro. Por poco derribo a Rodri y se ganó las bromas de sus compañeros en medio de un gran ambiente.



Ya a puerta cerrada el trabajo con balón fue mínimo en un entrenamiento que no llegó a los 45 minutos. Algunos jugadores como Morata y Lamine Yamal se retaron en uno a uno de habilidad con balón y porterías pequeñas. Ganó el capitán, como mostró la Federación en un divertido vídeo del pique.



El ambiente relajado y distendido, aún sin carga de trabajo ni la preparación de ningún concepto táctico de Inglaterra para la final, se vio también en el rato que Joselu Mato cambió la delantera por la portería. Sin guantes se sometió a los disparos de los porteros desde la frontal del área y de algún compañero, dejando buenas estiradas para la foto y bromas. "Cansa ser portero. Tengo las manos", aseguró tras momentos de diversión.



El viernes ya preparará España con mayor intensidad la final en una sesión clave, a puerta cerrada, en la que De la Fuente trasladará todo el estudio que en las últimas horas se ha ampliado sobre el rival de la final, Inglaterra, tras sus últimos encuentros en el torneo. Desde las 11:00 horas completará la selección su penúltimo entrenamiento alejado del ruido en Donaueschingen, el mismo escenario donde se ejercitará en vísperas del duelo tras recibir el ok de UEFA a no hacerlo en el Olímpico de Berlín.

