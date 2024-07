El Parlamento andaluz respalda a los tribunales que juzgaron el caso de los ERE falsos

El pleno del Parlamento andaluz ha mostrado su reconocimiento expreso "a todos y a cada uno de los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia que han permitido investigar, esclarecer y juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado", en las conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales cometidos por los condenados del caso de los ERE falsos.



Esta decisión de la Cámara, respaldada por el PP y Vox, se recoge en una proposición no de ley relativa a la defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, en plena efervescencia de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de revisar las condenas de los exaltos cargos socialistas por el caso ERE.



El caso de los ERE falsos, según el parlamentario Antonio Repullo (PP), consistió en el reparto fraudulento de ayudas por la administración pública andaluza durante más de diez años de gobiernos del PSOE que "usó el dinero público de todos los andaluces, como si fuera propio, en favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de quienes concedían esas ayudas".



La respuesta del PSOE se produjo por parte del parlamentario Josele Aguilar, que ha calificado de "gran cinismo e hipocresía" por parte del PP, por un "montaje" que duró 15 años en el que se puso en marcha una "cacería" contra los dirigentes políticos del PSOE que les llevó de manera "injusta" a la condena judicial.



Tras admitir que hubo un fraude pero no un gobierno "concertado" para delinquir, Aguilar ha indicado que la inmensa mayoría de las ayudas sociolaborales eran correctas y ha apuntado que el "cinismo e hipocresía del PP son catedralicias" porque estas se siguen dando por parte del Gobierno de Juanma Moreno.



Repullo ha dicho que el PP fue consciente desde su inicio de que los andaluces tenían que saber "quiénes y por qué constituyeron una trama organizada desde el Gobierno andaluz" para repartir casi 680 millones de euros de fondos públicos "sin control alguno" y sin que los ciudadanos tuvieran "una respuesta política".



Ha recordado que la "pieza política" del caso de los ERE, en la que fueron condenados los responsables políticos de "semejante tropelía", ha pasado por las manos de al menos veinte jueces en todas las instancias.



El Parlamento ha acordado también mostrar su reconocimiento expreso y parecer favorable a la labor emprendida y llevada a cabo por el actual Gobierno andaluz sobre la reclamación y recuperación de parte de los fondos "mal empleados" a su propio fin en el "caso ERE", lo que le ha permitido ingresar para el erario público 27 millones de euros.



José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha pedido al PP y al PSOE que dejen "de manosear" este asunto porque es "lo suficientemente serio" como para que estén todos los días manejándolo, y ha advertido de que se diga lo que se diga el de los ERE fue "un enorme caso de corrupción en la etapa de gobiernos socialistas".



Inmaculada Nieto (Por Andalucía) ha dicho que esta iniciativa es una "monumental rabieta" del PP, partido al que "le ha sentado como un cañonazo" la decisión del TC, y ha añadido que esta "sobreactuación" por parte de este partido está minando la confianza de los ciudadanos por los casos de corrupción.



El diputado de Vox Benito Morillo ha señalado que no entiende cuál es el objetivo de la iniciativa porque la independencia del poder judicial "esta amenazada por el binomio" del PP y el PSOE, como lo demuestra el reparto reciente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha mostrado su temor porque "a los que ahora se quiere pasear bajo palio", en alusión a los condenados, igual habría que tener que compensarles económicamente.

