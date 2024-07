Plus Ultra celebra su primer aniversario como miembro de la IATA.

En junio del presente año, Plus Ultra Líneas Aéreas celebró su primer aniversario de pertenencia a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), una organización que agrupa a unas 300 aerolíneas de 120 países diferentes y que concentra más del 80 % del tráfico aéreo mundial. Esta incorporación fue oficializada el 12 de junio de 2023 por Willie Walsh, director general de IATA, quien le dio la bienvenida a Plus Ultra mediante una comunicación formal.

Roberto Roselli, director general de Plus Ultra, ha manifestado su satisfacción al subrayar que este es un hito significativo para la empresa. Según Roselli, la asociación con IATA aportará mejoras en áreas claves operativas, de transformación digital y de sostenibilidad. En este contexto, Plus Ultra mira al futuro con optimismo y un compromiso renovado de seguir elevando sus estándares de calidad y eficiencia operativa.

Siguiendo la misma línea, Gibson Preziuso, actual Director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria de Plus Ultra, también ha proporcionado comentarios sobre las razones detrás de la adhesión de la aerolínea a IATA. Con una vasta experiencia en el sector y un profundo conocimiento de los mercados americanos y europeos, Preziuso ha destacado que ser parte de IATA proporciona a Plus Ultra un sello de calidad a través del programa de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA). Este reconocimiento incrementa la reputación de la aerolínea en los mercados donde opera. Además, la membresía facilita la colaboración con otras aerolíneas mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, y ofrece acceso a valiosos recursos y datos que optimizan la gestión y amplían la oferta de servicios a los clientes.

La participación de Plus Ultra en eventos organizados por IATA, como la Asamblea General Anual (AGM) y la Conferencia de Aviación Mundial (WOCE), también ha sido un punto destacado. Estos encuentros brindan a la aerolínea una valiosa oportunidad para adquirir conocimientos críticos sobre la industria y mantenerse actualizada sobre las tendencias en tiempo real. Además, estos eventos permiten establecer redes con otros proveedores y actores clave, lo que facilita la transferencia de tecnología y mejora la eficiencia de los procesos industriales.

En cuanto al compromiso con la sostenibilidad a través de la IATA, Plus Ultra Líneas Aéreas está en camino de unirse al Programa de Evaluación Ambiental de IATA (IEnvA), lo que subraya su compromiso con prácticas más sostenibles y responsables dentro de la industria de la aviación. La aerolínea está enfocada en minimizar las emisiones de carbono y otros efectos negativos sobre el medio ambiente, contribuyendo así a mitigar el cambio climático.

El primer año de Plus Ultra como miembro de IATA ha sido marcado por avances importantes y una clara orientación hacia la mejora continua en aspectos clave de su operación. La colaboración con IATA no solo les proporciona prestigio y reconocimiento, sino también acceso a recursos y oportunidades que facilitan su objetivo de ofrecer un servicio de alta calidad, seguro y sostenible a sus clientes.

Plus Ultra Líneas Aéreas eleva sus estándares en la industria de la aviación

El lema "Plus Ultra" ha sido significativo para España durante más de cinco siglos, simbolizando la búsqueda de nuevas oportunidades al otro lado del Atlántico. La aerolínea española Plus Ultra, miembro de la IATA desde junio de 2023, adoptó este lema al iniciar sus operaciones en julio de 2015. Casi una década después, Plus Ultra cuenta con una flota de cinco Airbus A330-200 y un A340-300 para ACMI y vuelos chárter, operando rutas regulares entre seis destinos: Madrid-Lima, Madrid-Caracas, Madrid-Bogotá, Madrid-Cartagena, Madrid-Malabo y Tenerife-Caracas.

Plus Ultra Líneas Aéreas se destaca en la industria como una aerolínea que ofrece servicios de calidad global a precios competitivos. A través de una combinación de vuelos transatlánticos regulares a América Latina y África y servicios ad hoc (ACMI y Chárter) a destinos internacionales, la aerolínea demuestra su versatilidad y compromiso con las necesidades de sus clientes. La aerolínea es reconocida por su identidad cercana y su fuerte conciencia sobre el papel que desempeña en las comunidades a las que sirve, además de su enfoque en la sostenibilidad ambiental.

