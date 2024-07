Cuerpo sigue negociando con el PP "sin prisa" el nuevo gobernador del Banco de España

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que sigue trabajando con el PP en un acuerdo para la renovación del cargo de gobernador y subgobernador del Banco de España, "sin prisa" y con la confianza de que las conversaciones lleguen a buen término.



"Mensaje de total tranquilidad, hay tiempo de sobra y el mantenimiento correcto del Banco de España está asegurado", ha declarado Cuerpo antes de participar en el Foro Icex, donde ha recordado que el mandato de la subgobernadora y ahora gobernadora en funciones, Margarita Delgado, no vence hasta el 11 de septiembre.



Cuerpo ha rehusado entrar en el detalle de la negociación con el PP y ha eludido hacer comentarios sobre personas cuyos nombres se han puesto encima de la mesa, que "han sido muchos", después de que El País haya publicado este jueves que el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha sido unos de los candidatos propuestos por el Gobierno.



"Mensaje de confianza en cuanto a que las personas que sustituyan tanto al exgobernador como a la actual subgobernadora serán candidatos de la misma solvencia y profesionalidad que han mostrado tanto Pablo (Hernández de Cos) como Margarita (Delgado)", ha dicho.



"Lo importante no es una institución en concreto, sino que volvamos a este marco de negociación de convergencia y de cooperación en el relevo institucional en las principales instituciones de España", ha añadido respecto a la negociación con el PP.



Respecto a la reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del 18 de julio, ha dicho que era "un hito" que se había señalado para contar con un nuevo gobernador en plenas funciones, pero ha restado importancia al hecho de no llegar a esa fecha con el nombramiento hecho.



"En caso de no tener un nuevo o gobernador o una nueva gobernadora, lo que tendríamos es que sería Margarita, la actual subgobernadora, la que nos representaría en esa en esa reunión del consejo del BCE, con lo cual, total normalidad, puesto que está asegurado el funcionamiento correcto y adecuado del propio Banco de España y nuestra representación también", ha afirmado.



La institución acaba de cumplir su primer mes sin que el Gobierno haya elegido gobernador, tras el fin del mandato de Hernández de Cos el pasado 10 de junio, lo que obligó a la subgobernadora, Margarita Delgado, a asumir temporalmente las riendas de la institución, lo que no había sucedido nunca en la historia del Banco de España.



Sin embargo, lo hace de forma interina y con menos poder, puesto que no tiene derecho a voto en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

