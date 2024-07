Sémper (PP) pide una política migratoria sin "imposición", con criterios de racionalidad

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que la política migratoria "no se tiene que diseñar a base de imposición", sino con criterios de racionalidad y de proyección futura". "Nuestro marco son los acuerdos europeos", sostiene.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en Las Mañanas de RNE, recogida por Europa Press, después de que las comunidades autónomas del PP votaran este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a favor del reparto de 347 menores migrantes y, sin embargo, decidieran no pronunciarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha recordado que España es "un país inscrito en la Unión Europea" y además "puerta de entrada" de personas migrantes al continente. Sémper cree que el Gobierno "tiene que hacer una gestión ante Bruselas" que reconozca y que reaccione ante la entidad de lo que se va a afrontar.

"Y esto el Gobierno no lo está haciendo", ha declarado, para después añadir que también tiene que desplegar "todo su potencial diplomático para impactar" en los países en los que las mafias "están haciendo su agosto traficando con seres humanos", reforzar las fronteras para garantizar su seguridad, y acogerlos y tratarlos "de manera humana", algo que este Gobierno "tampoco está haciendo porque no está dotando de los recursos suficientes a las comunidades autónomas para que lo puedan hacer con garantías".

En cuanto al acuerdo de 2022, aún pendiente de cumplir, el portavoz del PP ha destacado que la política migratoria es una competencia exclusiva del Estado, es decir, que "es el Gobierno de España, por lo tanto, el que tiene que dotar de los recursos suficientes para que esos acuerdos se puedan materializar". "El 81% de los menores acogidos en España están bajo autonomías gobernadas por el Partido Popular. Hombre, sólo faltaría que la responsabilidad fuera de los presidentes y presidentas del Partido Popular. ¿Y el gobierno dónde está?", ha planteado.

Por otro lado, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la Ley de Extranjería con el Gobierno, Borja Sémper ha aseverado que es "muy relevante" hablar de la "actitud" y ha añadido que "no puede ser que los consejeros de las comunidades autónomas recibieran la víspera de la reunión que se celebró ayer, la víspera, por la noche, una propuesta o de borrador de reforma de la ley". "No puede ser. No es razonable", ha subrayado.

