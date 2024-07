Deschamps continuará al frente de la selección francesa de fútbol

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ratificó en su puesto este miércoles al seleccionador Didier Deschamps, derrotado en semifinales de la Eurocopa por España (2-1), porque "tiene contrato y ha cumplido el objetivo deportivo que se le había encomendado".



En una entrevista concedida a L'Equipe, el máximo mandatario de la FFF halagó el trabajo de Deschamps, que desde que accedió al cargo ganó el Mundial de Rusia 2018 y fue subcampeón en el de Catar 2022.



Ahora, quiere que siga hasta 2026, año en el que finaliza su contrato y en el que se disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.



"Efectivamente, tiene contrato y ha cumplido el objetivo deportivo que se le había encomendado. Y si se analiza su carrera como seleccionador de Francia, es excepcional. Didier ha dirigido a este equipo de la mejor manera posible durante esta Eurocopa", dijo.



"No veo ninguna razón para cuestionar su contrato. Los resultados del pasado hablan a su favor y los objetivos se han cumplido. Didier continuará su misión. Vamos a hablar en los próximos días para analizar en profundidad lo que nos ha faltado en esta semifinal y lo que nos habría permitido llegar más lejos. Durante este mes, he visto mucha profesionalidad y una búsqueda de la excelencia. Tenemos que hacer que el equipo francés siga avanzando en esta dirección", añadió.



Por último, destacó que España fue el rival "que mejor impresión ha causado" desde que comenzó la Eurocopa y resaltó que por juego no hay muchos equipos que destacaran durante el torneo.



"Esto se refleja en un descenso muy significativo del número de goles. Francia mostró cualidades de solidez y solidaridad, aunque todo el mundo pudo ver que teníamos un déficit ofensivo que no nos permitió llegar a la final. Tal vez ése fuera nuestro punto débil, analizado por los jugadores y el cuerpo técnico", concluyó.

