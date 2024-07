Feijóo confirma que las autonomías del PP acogerán los 400 menores que plantea el Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que las Comunidades Autónomas lideradas por su partido "asumirán" el reparto de 400 menores inmigrantes no acompañados que les ha planteado el Gobierno central.



Tras participar en Ermua (Bizkaia) en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, Feijóo se ha referido así a la posición del PP en la reunión que se celebra esta tarde en Canarias, pero ha instado también al Gobierno central a que asuma, a su vez, "la parte que no puedan gestionar" las diferentes autonomías.



"Nosotros vamos a cumplir nuestras obligaciones y compromisos como partido de Estado, y seremos coherentes y solidarios con la excepcionalidad que atraviesa Canarias", ha dicho, y ha recordado que las autonomías del PP atienden ya a 5.000 menores, "un 80 % del total".



Ha culpado al Gobierno central de la situación en Canarias por "una ausencia reiterada de política migratoria que hace que España sea la frontera más permeable de la UE la inmigración ilegal" y ha pedido al Ejecutivo que "preserve las fronteras de más avalanchas de menores, porque ya no hay más recursos para atenderles".



Respecto a la amenaza de Vox de romper los pactos en las comunidades que gobierna con el PP, Feijóo ha asegurado que ningún dirigente de ese partido se ha puesto en contacto con el PP y ha reiterado que los populares "cumplen los acuerdos de estabilidad entre comunidades".



"Le digo a Vox que en las propias comunidades que ellos están gestionado atendemos en este momento a unos 1.800 menores" ha dicho y ha añadido: "Entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber".

