El juez que investiga a Begoña Gómez cita como testigo a un vicerrector de la Complutense

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado como testigos al actual al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio, para el día 19, el mismo día que declarará Gómez.



Según la providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado Juan Carlos Peinado les ha citado para que testifiquen a la una de la tarde, tras la declaración como investigada de Begoña Gómez, que lo hará a partir de la diez de la mañana.



Fuentes jurídicas han precisado que Juan Carlos Doadrio es la persona que ocupaba el cargo de vicerrector cuando ocurrieron los hechos por los que se investiga a Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.



El titular el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid les ha citado después de que el pasado día 5 el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declarara como testigo que, antes de que Begoña Gómez pasase a codirigir una cátedra en el centro, Gómez y él mantuvieron una reunión en la Moncloa.



El rector negó ese día cualquier irregularidad en torno a la mujer del presidente del Gobierno.



Goyache declaró después de que ese día se suspendiera la declaración de Begoña Gómez como investigada, al alegar que no conocía la querella de HazteOir que se unió a la causa.



En este procedimiento está previsto que declare el próximo día 15 el empresario Juan Carlos Barrabés, testigo clave en el caso y que tras ser dado de alta en el hospital recientemente deberá acudir en persona a los juzgados.



Inicialmente el juez iba a tomar declaración a Barrabés por videoconferencia porque el empresario estaba ingresado debido a su estado de salud, y su declaración sería prueba preconstituida de cara al proceso y a un posible futuro juicio, pero recientemente fue dado de alta y su intervención no tendrá ese carácter, de manera que ya no tendrá que acudir a la misma Begoña Gómez.

