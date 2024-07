Una veintena de alcaldes se encierran en la Diputación para pedir mejoras sanitarias

Una veintena de alcaldes del Área Sanitaria Este de la Sevilla se han encerrado este martes en la Diputación de Sevilla en demanda de mejoras sanitarias en la comarca, una protesta en la que no participan los tres regidores del PP de la comarca.



La movilización se ha iniciado a las 10.00 horas, cuando 21 ediles han accedido al edificio principal de la Diputación sevillana, en la avenida Menéndez Pelayo, y se han concentrado en su patio principal, donde tienen previsto permanecer 24 horas.



El grupo pretende salir este miércoles a las 10.00 horas en manifestación hasta el Palacio de San Telmo, para pedir audiencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y exponerle directamente la situación.



En la protesta participan los alcaldes de La Luisiana, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, Marchena, Osuna, Aguadulce, Lantejuela, El Rubio, Estepa, Badolatosa, Casariche, Gilena, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera o La Roda de Andalucía.



Completan la lista los regidores de La Puebla de Cazalla, El Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara y Villanueva de San Juan, municipios gobernados por PSOE, IU y partidos independientes, mientras que en la misma comarca no participan los primeros ediles de Herrera, Écija y Algámitas, gobernados por el PP; si bien han comunicado por distintas vías que apoyan las reivindicaciones.



La alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ha emitido un comunicado en el que ha destacado "la idiosincrasia y la particularidad" del hospital de la localidad, para subrayar que “al estar reivindicando los 24 alcaldes en común, esto no permite ahondar en los problemas concretos que tiene cada uno", a la par que rechaza "posiciones férreas que nos pueden acabar perjudicando a la población ecijana y a nuestro Hospital”.



Los 24 municipios firmaron en mayo un comunicado conjunto para denunciar “la catastrófica situación sanitaria que se está viviendo en los centros de salud y hospitales de estos municipios, donde el colapso, las listas de espera interminables, el cierre de urgencias, los recortes y la falta de profesionales están a la orden del día”.

Salud alude al "déficit de médicos" ante pretensiones de alcaldes de Sierra Sur con las que "está de acuerdo"

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García (PP-A), ha señalado que el Gobierno autonómico está "de acuerdo totalmente" con alcaldes de la Sierra Sur que quieren que se cubra "asistencialmente ese área" de la provincia, pero ha alegado que "el problema" para ello es el "déficit brutal de médicos" que existe actualmente.

Así lo ha manifestado la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre el encierro de los regidores de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla, apuntando que desde su departamento "estamos de acuerdo totalmente con los alcaldes" y "nosotros también queremos cubrir asistencialmente esa área".

Además, ha comentado que los alcaldes "se han reunido de una manera periódica con el gerente anterior del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con la gerente y la viceconsejera actual, y nuestro objetivo es cumplir y poder tener cubiertas todas las plazas de esa zona".

"Ese es nuestro objetivo, y el de los alcaldes. Exactamente el mismo", ha remarcado la consejera para apostillar seguidamente que "el problema es el déficit brutal de médicos", que "son los que voluntariamente deciden dónde van y dónde quieren ejecutar su plan de trabajo, su plan de familia".

De igual modo, ha afeado a los "seis ministros" de Sanidad que ha tenido Pedro Sánchez en su etapa de gobierno que "no han sido conscientes del problema al que nos íbamos a enfrentar añadido a este verano" respecto a la falta de médicos, que además "no es único" de este año, según ha advertido la consejera.

En esa línea, la titular andaluza de Salud ha manifestado que, "en Andalucía y en cualquier otra comunidad autónoma, se está sufriendo el problema porque en su momento no se hicieron las cuentas de los profesionales que ahora se jubilaban y que íbamos a tener que cubrir", y el actual "no es un verano normal, ni el verano pasado lo fue, ni el anterior", y el 2025 "será un poco mejor que este año", pero se seguirá "sufriendo ese déficit de médicos", según ha matizado la consejera para concluir.

