Sorpresa, respaldo y críticas por el reconocimiento en Triana a Susana Díaz

La decisión de la Comisión organizadora de la Velá de Triana de reconocer a la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, como Hija Predilecta del barrio sigue trayendo cola y va desde la sorpresa del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por las críticas de algunos sectores socialistas, a la defensa del reconocimiento por parte de la actual dirección del PSOE andaluz, el exalcalde hispalense Juan Espadas, defensa que también han hecho otros dirigentes socialistas.

“No lo esperaba. Siempre he pensado que los méritos estaban por encima de las siglas; a mí no me gusta ni la polarización, ni los extremos, ni el sectarismo, ni la radicalización de las cosas”, ha asegurado en rueda de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha asegurado que "me ha sorprendido mucho" que se critique.

"Hay quien se olvida también de que, evidentemente, yo era un candidato del Partido Popular, sigo siendo del Partido Popular, pero yo aspiro a ser el alcalde de todos los sevillanos. Entonces, por más vueltas que le he dado, no he encontrado ningún expresidente de la Junta de Andalucía que viva en Triana", aseguraba irónico.

"Hay quien piensa que lo más importante en la vida es militar en el Partido Popular o en el Partido Socialista, es mucho más importante sentirse sevillano o trianero", apuntada, puntaulizando que "no hay ningún otro expresidente que sea de Triana, haya nacido y viva allí, y presuma de Triana por todos los rincones de España a los que va". "Creo que tiene méritos más que de sobra para ser Hija Predilecta en Triana", reiteraba.

Espadas y ve "muy bien" que sea reconocida Hija Predilecta de Triana

Al respecto, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado que está "muy bien" que el Ayuntamiento de Sevilla haya decidido distinguir a Susana Díaz donde "ejerce como vecina" y ha rechazado entrar en "polémica" por este asunto.

Así lo ha subrayado el sucesor de Susana Díaz al frente de la Secretaría General del PSOE-A a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba, donde ha rechazado que haya existido "controversia" en el seno del PSOE andaluz en torno a este nombramiento.

Juan Espadas ha defendido que le "parece bien" que el Ayuntamiento de Sevilla haya decidido conceder ese reconocimiento a Susana Díaz, y "perfectamente" que la expresidenta de la Junta lo acepte. Además, el que fuera también alcalde hispalense durante siete años ha opinado que "ese reconocimiento se le da" a la actual senadora por designación autonómica "fundamentalmente como vecina del barrio" de Triana, "vecina que ejerce" como tal, según ha remachado el líder del PSOE-A, que ha agregado que le "consta" que es así, y "por el cariño que se le tiene en el mismo".

"Me parece que está muy bien que se reconozca también a la gente que en un barrio ejerce como tal, no solo como trianera, sino también como vecina, y nada más", ha continuado comentando Juan Espadas para apostillar que "este tipo de polémicas al final son más del día a día o de los medios que de la realidad".

Preguntado por un comentario que en la red social X ha publicado el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, en el que consideraba que Susana Díaz debía renunciar a ese reconocimiento hasta que los populares "pidan perdón por su montaje" en relación al caso de los ERE, Juan Espadas ha defendido que dicho dirigente socialista "tiene todo el derecho del mundo a dirigirse" a la expresidenta andaluza "y hacerle ese comentario".

El líder del PSOE-A ha puntualizado que Pezzi "en ningún caso dijo que (Susana Díaz) no se mereciera el reconocimiento de Hija Predilecta de Triana, y lo que cuestionó fue que esa distinción le hiciera "feliz" a la exsecretaria general socialista "viniendo de quien venía".

En todo caso, Juan Espadas ha dicho que él no va a "entrar en polémica" con este asunto, y ha defendido que "estamos en un país libre", donde "se expresan opiniones", como lo han hecho Manuel Pezzi y Susana Díaz, y "yo respeto a uno y respeto a la otra, y ya está, y nada más", ha agregado antes de concluir que "hay cosas muy importantes en este país que están pasando" que son sobre las que él cree que se debe "ocupar" y sobre las que se debe "pronunciar". "Otras son cuestiones del día a día que a mi juicio son anecdóticas", ha zanjado.

Borbolla defiende a Díaz

En defensa de Susana Díaz ha salido el expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, quien, en declaraciones a ABC, ha censurado las palabras de Pezzi y ha mostrado su malestar por la falta de respeto a las instituciones democráticas como el Ayuntamiento de Sevilla.

Borbolla ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla "representa a todos los sevillanos" y ha decidido dar un reconocimiento a una persona que "ni ha sido imputada ni ha sido desleal nunca con el PSOE", de forma que aceptar el nombramiento "no es estar cerca de la derecha".

"Rafael Escuredo fue un ejemplo cuando recibió la medalla de Andalucía y nadie le criticó por ello", ha recordado Borbolla, quien ha circunscrito esta reacción a que el PSOE andaluz está en estos momentos "descabezado" y que revela "una manera de pensar y de estar en política que es poco respetuosa con las personas y con las instituciones".

