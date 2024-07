Otegi denuncia que los jueces se hayan "autoerigido defensores de la unidad de España"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha opinado este martes que "no hay independencia del poder judicial" y que, "después de que la derecha perdiera las elecciones", se ha refugiado en los tribunales y los jueces "se han autoerigido defensores de la unidad de España".



En Radio Euskadi, Otegi ha considerado que el defecto de forma del juez García Castellón que ha conllevado el archivo de la causa contra varios políticos catalanes evidencia el nivel de profesionalidad de algunos jueces.



Refleja también "que el problema del Estado español es que no hay independencia del poder judicial" y que "cuando la derecha extrema-derecha pierde las elecciones se refugia en los aparatos de Estado y sigue condicionando la vida política a través de los jueces" y éstos se consideran "los defensores de la unidad de España".



EH Bildu ha criticado el pacto que han hecho el Partido Socialista y el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial porque "podrán hacer nombramientos de gente más o menos progresista, pero el problema sigue siendo la falta de independencia de los jueces" "y ese es un problema que habría que encarar en términos de la regeneración democrática", ha señalado.



Ha asegurado que le parece "bien" que el lehendakari, Imanol Pradales, no se reúna con Vox. "Es un decisión soberana por su parte", ha afirmado, si bien ha matizado que "el PP gobierna con Vox" y "entonces es una derecha extrema que gobierna con la extrema derecha", por lo que "me parece muy curioso que el señor Feijóo plantee en el Estado francés que hay que huir de los dos extremos, porque gobierna con uno", ha dicho.



"Los programas reaccionarios no solo los representa a Vox", ha advertido.



Ha valorado "las formas" del nuevo lehendakari hasta el momento y "sin que se interprete esto como una crítica al lehendakari anterior", según ha dicho, ha afirmado que "hay diferencias sustanciales" cuando Pradales apunta que en Osakidetza "hay que hacer cosas", cuando habla "de pactos de país" y cuando "abre la ronda a los sindicatos".



Ha confiado en que haya "una rectificación en el fondo de las políticas" de PNV y PSE-EE "que nos han traído a los niveles de privatización y de precarización de Osakidetza".



Preguntado por la semifinal de la Eurocopa entre España y Francia, ha asegurado que "nunca" irá "con dos selecciones que representan a dos Estados que nos niegan a los vascos la posibilidad de jugar" con una selección propia.



De cara a los Juegos Olímpicos, ha expresado su deseo de que haya un deportista vasco que suba al podio "y saque la bandera nacional de los vascos, que es la ikurriña".

