Hospitalizado en Psiquiatría el atacante del hacha detenido en el puerto de Ibiza

El hombre arrestado tras atacar a cuatro personas con un hacha y con un cuchillo el sábado por la noche en un ferri en el puerto de Ibiza ha ingresado en el área de Psiquiatría del hospital de Can Misses para su valoración antes de pasar a disposición del Juzgado de Guardia acusado de un triple delito de tentativa de homicidio y otro de lesiones.



En un comunicado, la Policía Nacional ha informado este lunes que el detenido es un hombre español de 30 años arrestado tras apuñalar con un cuchillo de cocina y agredir con un hacha a tres de los cuatro compañeros que se encontraban a bordo del barco.



Una cuarta trabajadora se vio obligada a saltar al mar desde proa al encontrarse sola y acorralada por el agresor, consiguiendo así escapar del mismo.



El ataque se produjo cuando el barco se disponía a atracar en el puerto de Ibiza procedente de Formentera durante un trayecto sin pasajeros y solo con tripulación.



En torno a la una de la madrugada del sábado al domingo, el capitán del barco alertó al Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional (G.O.R) que se encontraba en el puerto que un trabajador de su compañía le había apuñalado cerca del cuello mientras hacían la ruta de Formentera a Ibiza, justo a la llegada al puerto de Ibiza.



Ante estos hechos, los agentes se dirigieron rápidamente al barco y observaron al ahora detenido en la cubierta del ferri esgrimiendo un cuchillo con actitud amenazante ante los policías.



Tras una breve conversación de mediación para que depusiera su actitud, el agresor bajó a la planta principal del barco y se acercó a la pasarela de salida de peatones con el cuchillo en la mano, manifestando: “Los voy a matar a todos”.



Al ver el estado de agresividad del individuo, los agentes llamaron a emergencias y emplearon el inmovilizador eléctrico para detenerlo “causando la menor lesividad posible”.



Los hechos se desencadenaron cuando el agresor se hizo con un hacha de emergencia del barco y cogió un cuchillo de la cocina, detalla la nota policial.



El jefe de máquinas se percató de que el hacha no se encontraba en su sitio y empezó a buscarla alertando a otro de sus compañeros y preguntado por la misma al agresor ya en cubierta.



En ese momento, por sorpresa y por la espalda, el hombre le propinó un fuerte golpe con el hacha a la vez que gritaba: “Os voy a matar a todos”.



Al lugar acudieron Policía Nacional con indicativos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica y se activó el protocolo de incidentes críticos con la asistencia de varias ambulancias.



El herido de mayor gravedad se encuentra ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, y los otros tres fueron trasladados al hospital Can Misses, entre ellos la mujer con leves síntomas de hipotermia. Los tres ya han recibido el alta.

