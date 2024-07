El Centro Delàs denuncia que el comercio español de armas con Israel no ha disminuido

Un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz denuncia que las relaciones comerciales con Israel no han cambiado desde que se intensificó el conflicto y se han mantenido al mismo nivel que antes del 7 de octubre de 2023.



En concreto, señalan que desde octubre de 2023 se han adjudicado contratos públicos para equipar a las fuerzas armadas a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España por valor de 1.027 millones de euros.



Asimismo, entre enero de 2022 y junio de 2023 España exportó armas a 109 países, por valor de 5.845 millones de euros, de los cuales 1.282 millones fueron a Oriente Medio.



"Pese a la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares entre España e Israel no se han alterado sustancialmente", resume el informe.



Según los datos del Centro Delàs, en noviembre de 2023 se exportaron desde España 987.000 euros en municiones a Israel por parte de Nammo Palencia, la filial de la multinacional noruegofinlandesa Nammo, con destino a la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí.



Asimismo, en diciembre se habrían exportado también más municiones y proyectiles, aunque en este caso con el fin de ser reexportadas a Filipinas, aseguran.



En cuanto a las importaciones, por su parte, "no se han suspendido, tal y como reconoció en febrero la Secretaría de Estado de Comercio", dice el informe, que explica que "el Estado español no ha dejado de adquirir armamento israelí como hacía antes del 7 de octubre, y ha concedido desde entonces a empresas israelíes y sus filiales en España contratos valorados en 1.027 millones de euros".



Entre otros, destacarían el sistema de lanzacohetes SILAM (consorcio con Elbit) o ​​los misiles SPIKE (PAP Tecnos, filial de Rafael), "ambos tanto publicitados como probados en combate", apuntan.



Para el investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz y coautor del informe, Alejandro Pozo: "Es difícil saber lo que ha exportado España, pero lo que hemos podido encontrar e identificar es muy preocupante".



El otro investigador y coautor del informe, Eduardo Melero, por su parte, ha denunciado: "Si en una situación tan excepcional como la de Gaza, el Gobierno español no aplica la legislación para detener el comercio de armamento con Israel, deberíamos preguntarnos para qué sirve esta normativa".



En el apartado de recomendaciones, el informe aboga por modificar la normativa española de control del comercio de armamentos (Ley 53/2007) para incluir expresamente la posibilidad de que se acuerde un embargo de armas a un determinado país (tanto para exportaciones como para importaciones).



El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigación e incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz, sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados.



Entre las principales líneas de trabajo de esta organización con sede en Barcelona están el comercio de armas, la financiación de la industria armamentista y el gasto militar.

