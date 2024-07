Morata sobre dejar la selección: "En España no hay respeto por nada ni por nadie"

Álvaro Morata, capitán de la selección española, dejó nuevamente en el aire su continuidad en la selección española con 31 años al asegurar que "es probable" que no siga tras la Eurocopa 2024 y en el Atlético de Madrid al decir que "en el fútbol no hay nada seguro" días después de haber publicado que seguía.



Las declaraciones de Morata en dos entrevistas concedidas a 48 horas de las semifinales de la Eurocopa de Alemania frente a Francia han causado revuelo. El capitán, que lamentó antes del inicio del torneo el trato que recibe en muchos estadios, e incluso agradeció jugar lejos de España los partidos, volvió a dejar en el aire su continuidad pese a tener toda la confianza de Luis de la Fuente siendo titular indiscutible.



Preguntado directamente por si dejará la selección tras la Eurocopa, Morata respondió en El Mundo: "Puede ser, es una posibilidad de la que no quiero hablar mucho, pero es probable". "En España no hay respeto por nada ni por nadie", lamentó.



"Es mi opinión desde el fondo de mi corazón, pero como digo muchas veces, hay momentos en los que para mí en España es complicado. Estoy hasta las narices del discurso del victimismo, de que me estoy quejando. Sólo quiero que esto acabe de la mejor manera posible y disfrutarlo, porque también puede ser mi último torneo con la selección", añadió en Cuatro.



De la misma manera, Morata sorprendió sin dar por cerrada su continuidad en el Atlético de Madrid pese a que, tras recibir una suculenta oferta de un club de Arabia Saudí tras lanzar mensajes pidiendo una conversación en la que se le hablase claro por parte de Diego Simeone y el club, publicó una foto de celebración en su club con un mensaje confirmando que se quedaba. "No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo", escribió.



Días después, cuando se le preguntó por la próxima temporada en el Atlético de Madrid al regreso de las vacaciones, volvió a dejar un mensaje con dudas. "Quería estar tranquilo, pero en el fútbol no hay nada seguro. Habrá que ver cómo terminamos y todas estas cosas. Ya veremos".

