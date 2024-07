Hasta diez congresistas demócratas presionan a Biden para que abandone, según prensa EEUU

El número de congresistas demócratas que ha hecho llamados para que el presidente estadounidense, Joe Biden, abandone la carrera hacia las elecciones de noviembre ha aumentado en "hasta diez" representantes, informaron este domingo medios como The New York Times o The Wall Street Journal.



Tras su cuestionado desempeñado en el debate con el precandidato republicano Donald Trump del pasado 27 de junio, Biden está enfrentando voces dentro de la bancada demócrata que abogan porque se retire de la contienda, aunque el mandatario prometió en los últimos días que continuará, ganará y demostrará estar "a la altura".



"En una reunión de altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes, varios asistentes dijeron el domingo que creían que Biden debía apartarse (...) Elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara que piden que se aparte", detalló The Wall Street Journal citando "fuentes familiarizadas" con la cuestión.



Entre los miembros que pedían que Biden se echara a un lado estaban, según el medio económico, Jerry Nadler y Joe Morelle-congresistas por Nueva York-, así como Adam Smith de Washington D.C., Jim Himes de Connecticut y Mark Takano de California, entre otros.



Aunque, según esta misma información, entre el grupo de representantes demócratas disidentes no existe consenso actualmente para elegir a un candidato de reemplazo.



Por otra parte, también hay demócratas que han cerrado filas en torno a Biden; este mismo domingo la representante Frederica Wilson (Florida) instó a compañeros que no confían en Biden a "dejar de socavar a este increíble líder que ha conseguido resultados reales para nuestro país".



Mientras tanto, Biden protagonizó varios actos de campaña este domingo en Pensilvania, un estado bisagra con trascendencia capital en los comicios, flanqueado por los senadores demócratas John Fetterman y Bob Case.



Los demócratas de la Cámara de Representantes se reunirán el martes por la mañana y se espera que el futuro de Biden sea uno de los temas a discutir, según The Wall Street Journal.



La Convención Nacional Demócrata, donde el partido tiene previsto nombrar formalmente a Biden como su candidato a la presidencia, se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto.



Antes, esta misma semana, los líderes de los países de la OTAN se reunirán en una cumbre en Washington donde se espera que se reafirmen los esfuerzos de EE.UU., bajo el mandato de Biden, por fortalecer la alianza transatlántica.

