Al menos 7 muertos y 11 heridos en ataque ruso contra Kiev, incluido un hospital infantil

Al menos siete personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas en el ataque ruso contra Kiev este lunes, en el que también resultó dañado un hospital infantil, señalaron las autoridades locales.



"En estos momentos se ha confirmado la muerte de siete personas", escribió el jefe de la Administración Militar de la Región de Kiev, Serguí Popko, en su canal de Telegram.



A su vez, el alcalde de la capital, Vitali Klichkó, informó en el canal de la Administración de la Ciudad de Kiev, que ya hay al menos 11 heridos, ocho de ellos se encuentran ingresados en hospitales.



El político explicó que los pacientes del hospital infantil alcanzado por un misil ruso están siendo evacuados a hospitales municipales.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló en Telegram que el hospital infantil Ojmadit de Kiev "es uno de los más importantes no sólo de Ucrania, sino también de Europa".



"Ojmatdit ha salvado y devuelto la salud a miles de niños", enfatizó.



"Ahora el hospital ha resultado dañado por un ataque ruso, con personas atrapadas entre los escombros, y se desconoce el número exacto de heridos y muertos. Ahora todo el mundo está ayudando a retirar los escombros: médicos y gente corriente", explicó.



Zelenski recalcó que Rusia no puede alegar que no sabe hacia dónde vuelan sus misiles y debe "rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes: contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general".



"Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo", insistió.



Según Popko, como consecuencia del impacto de un misil sobre Kiev, se registró la caída de fragmentos en siete distritos de la capital, en los que resultaron dañados un edificio de oficinas, garajes, automóviles y una casa particular, además de provocar incendios en edificios residenciales y locales de una empresa.



Además del ataque de Kiev Rusia volvió a lanzar misiles sobre otras ciudades ucranianas este lunes, como Dnipró, Krivói Rog, en el centro-este del país, además de Solviansk y Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk.



Según Zelenski, las fuerzas rusas lanzaron más de 40 misiles de diversos tipos sobre estas zonas



"El mundo entero debe emplearse a fondo para poner fin de una vez a los ataques rusos. Matar es lo que hace (el presidente ruso, Vladímir) Putin. Sólo juntos podremos lograr la paz y la seguridad verdaderas", recalcó una vez más.

