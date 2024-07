Los empresarios andaluces apuestan por negociar la reducción de la jornada laboral

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha apostado este lunes por el diálogo y el encuentro en la reunión que tendrá lugar hoy entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para negociar la reducción de la jornada laboral.



"Estamos a la espera de la reunión y, como dijo el presidente de la CEOE, los empresarios no aceptamos ultimátum, pero sí estamos abiertos a sentarnos. Y nunca hemos dejado de sentarnos en una mesa", ha afirmado a los medios antes de la presentación en Málaga del primer paquete de incentivos para empresas de la Agencia TRADE.



Según ha subrayado De Lara, "no cabe duda" de que los empresarios "siempre se sientan y se sentarán", ya que apuestan por el diálogo social "sin ningún tipo de dudas".



"Cuando se nos convoca formalmente y se nos atiende de la manera correcta dentro de lo que es el diálogo social y no el monólogo social, pues la patronal por supuesto hará sus propuestas", ha asegurado.



Como ha afirmado el presidente de la patronal andaluza, tras la propuesta que les haga el Ministerio de Trabajo en la reunión de este lunes, los empresarios la analizarán en sus órganos de Gobierno y después comunicarán si están o no de acuerdo.



La reducción de jornada, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, quiere llevar la semana laboral máxima desde las 40 horas actuales, a 38,5 horas este mismo año y a 37,5 horas el año que viene, un planteamiento que ya cuenta con el apoyo de los sindicatos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es